Озил про «Арсенал»: «Многое изменилось, когда ушел Венгер. Он настоящий джентльмен и невероятный тренер»
Месут Озил вспомнил этап карьеры в «Арсенале» и высказался об Арсене Венгере.
– Первые годы были очень хорошими. Мы играли в Лиге чемпионов.
У нас была отличная команда с отличными игроками и невероятным тренером – Арсеном Венгером. После того, как он ушел из клуба, для меня многое изменилось.
Но мне неинтересно снова подливать масло в огонь. Теперь я расслабился и желаю всего наилучшего болельщикам «Арсенала», которые всегда поддерживали меня.
Я был бы рад за них, если бы они смогли отпраздновать чемпионство в АПЛ. Они заслужили это!
– Как складывались ваши отношения с Венгером?
– Он был настоящим джентльменом. Всегда очень уважительно. Когда он ушел из клуба, стало чего-то не хватать. У нас были прекрасные отношения, – сказал Озил.
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