Озил про «Арсенал»: «Многое изменилось, когда ушел Венгер. Он настоящий джентльмен и невероятный тренер»

вспомнил этап карьеры в « » и высказался об .

– Первые годы были очень хорошими. Мы играли в Лиге чемпионов.

У нас была отличная команда с отличными игроками и невероятным тренером – Арсеном Венгером. После того, как он ушел из клуба, для меня многое изменилось.

Но мне неинтересно снова подливать масло в огонь. Теперь я расслабился и желаю всего наилучшего болельщикам «Арсенала», которые всегда поддерживали меня.

Я был бы рад за них, если бы они смогли отпраздновать чемпионство в . Они заслужили это!

– Как складывались ваши отношения с Венгером?

– Он был настоящим джентльменом. Всегда очень уважительно. Когда он ушел из клуба, стало чего-то не хватать. У нас были прекрасные отношения, – сказал Озил.