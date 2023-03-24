Озил про «Арсенал»: «Многое изменилось, когда ушел Венгер. Он настоящий джентльмен и невероятный тренер»

Теги Месут Озил Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Месут Озил вспомнил этап карьеры в «Арсенале» и высказался об Арсене Венгере.

– Первые годы были очень хорошими. Мы играли в Лиге чемпионов.

У нас была отличная команда с отличными игроками и невероятным тренером – Арсеном Венгером. После того, как он ушел из клуба, для меня многое изменилось. 

Но мне неинтересно снова подливать масло в огонь. Теперь я расслабился и желаю всего наилучшего болельщикам «Арсенала», которые всегда поддерживали меня. 

Я был бы рад за них, если бы они смогли отпраздновать чемпионство в АПЛ. Они заслужили это!

– Как складывались ваши отношения с Венгером?

– Он был настоящим джентльменом. Всегда очень уважительно. Когда он ушел из клуба, стало чего-то не хватать. У нас были прекрасные отношения, – сказал Озил.

1 комментарий

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AF007
"Развалил разваленный Арсенал Венгера" - одна из моих любимых шутеек. Это кто не понял про деятельность Эмери в сезоне 19-20
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