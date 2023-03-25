«Челси» и «Арсеналу» интересен опорник «Саутгемптона» Лавиа. У «Ман Сити» есть право его выкупа за 40 млн фунтов в 2024 году

« » интересен 19-летний полузащитник « » .

В последний день летнего трансферного окна «синие» уже пытались купить бельгийца за 50 млн фунтов.

Как утверждает инсайдер , клуб по-прежнему настроен заключить сделку. Также за футболистом следит « ». «Саутгемптон» же хочет сохранить хавбека.

Лавиа перешел в состав «святых» в июле 2022 года из «Манчестер Сити». «Горожане» имеют право выкупа игрока за 40 млн фунтов в 2024 году.

В текущем сезоне опорный полузащитник провел 19 матчей в АПЛ и забил 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Гави, Гарначо, Мукоко, Эндрик и Тель – в списке самых перспективных игроков мира по версии Goal