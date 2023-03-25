«Челси» и «Арсеналу» интересен опорник «Саутгемптона» Лавиа. У «Ман Сити» есть право его выкупа за 40 млн фунтов в 2024 году
«Челси» интересен 19-летний полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа.
В последний день летнего трансферного окна «синие» уже пытались купить бельгийца за 50 млн фунтов.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, клуб по-прежнему настроен заключить сделку. Также за футболистом следит «Арсенал». «Саутгемптон» же хочет сохранить хавбека.
Лавиа перешел в состав «святых» в июле 2022 года из «Манчестер Сити». «Горожане» имеют право выкупа игрока за 40 млн фунтов в 2024 году.
В текущем сезоне опорный полузащитник провел 19 матчей в АПЛ и забил 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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