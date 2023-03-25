«Челси» и «Арсеналу» интересен опорник «Саутгемптона» Лавиа. У «Ман Сити» есть право его выкупа за 40 млн фунтов в 2024 году

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Саутгемптон деньги Ромео Лавиа Фабрицио Романо Футбол

«Челси» интересен 19-летний полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

В последний день летнего трансферного окна «синие» уже пытались купить бельгийца за 50 млн фунтов.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, клуб по-прежнему настроен заключить сделку. Также за футболистом следит «Арсенал». «Саутгемптон» же хочет сохранить хавбека.

Лавиа перешел в состав «святых» в июле 2022 года из «Манчестер Сити». «Горожане» имеют право выкупа игрока за 40 млн фунтов в 2024 году.

В текущем сезоне опорный полузащитник провел 19 матчей в АПЛ и забил 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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NottinghamForest79
«Челси» предлагал «Саутгемптону» 50 млн фунтов за хавбека Лавиа в последний день трансферного окна. «Святые» отказали
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NottinghamForest79
Ответ #SharkTeam
Помню некоторые говорили про махинации когда Саутгемптон покупал воспитанников Сити. Че щас с лицом
у вас одни топари за 5 лет.. САНЧО - 85.. ФОДЕН.. ПЕДРО ПОРРО куры купили за 45 лям и вот ЛАВИЯ и куча других хороших игроков.. вроде БОРГЕСА СОТОН перекупил у вас
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#SharkTeam
Помню некоторые говорили про махинации когда Саутгемптон покупал воспитанников Сити. Че щас с лицом
0
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#SharkTeam
Топовейший воспитанник чемпионов Англии. Боули скоро всех мудриков отдаст за него
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NottinghamForest79
МС может выкупить за 40 лям в 2024.. 70 лям за вундеркинда 19 лет в 2024
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