«Ман Сити» за 10 млн фунтов продаст 18-летнего опорника Лавиа в «Саутгемптон». Ранее туда за 12 млн ушел Базуну

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон Ромео Лавиа Футбол

«Манчестер Сити» продаст молодого опорника Ромео Лавиа в «Саутгемптон».

По данным журналиста Фабрицио Романо, клуб достигли полной договоренности о трансфере 18-летнего бельгийца. Сумма сделки – 10 млн фунтов. Сейчас «Ман Сити» и «Саутгемптон» контактируют, чтобы уладить формальности.

Манчестерский клуб включить в соглашение о трансфере хавбека опцию обратного выкупа.

Лавиа сыграл 7 минут в матче Кубка Англии против «Суиндона», который состоялся в январе этого года. Также он попадал в заявку «Ман Сити» на многие матчи АПЛ и Лиги чемпионов, но на поле не выходил.

Ранее «Манчестер Сити» продал «Саутгемптону» 20-летнего вратаря сборной Ирландии Гэвина Базуну за 12 млн фунтов и бонусы.

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