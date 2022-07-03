«Ман Сити» за 10 млн фунтов продаст 18-летнего опорника Лавиа в «Саутгемптон». Ранее туда за 12 млн ушел Базуну

«Манчестер Сити» продаст молодого опорника в .

По данным журналиста Фабрицио Романо, клуб достигли полной договоренности о трансфере 18-летнего бельгийца. Сумма сделки – 10 млн фунтов. Сейчас «Ман Сити» и «Саутгемптон» контактируют, чтобы уладить формальности.

Манчестерский клуб включить в соглашение о трансфере хавбека опцию обратного выкупа.

Лавиа сыграл 7 минут в матче Кубка Англии против «Суиндона», который состоялся в январе этого года. Также он попадал в заявку на многие матчи и Лиги чемпионов, но на поле не выходил.

Ранее «Манчестер Сити» продал «Саутгемптону» 20-летнего вратаря сборной Ирландии Гэвина Базуну за 12 млн фунтов и бонусы.