«Ман Сити» за 10 млн фунтов продаст 18-летнего опорника Лавиа в «Саутгемптон». Ранее туда за 12 млн ушел Базуну

«Манчестер Сити» продаст молодого опорника Ромео Лавиа в «Саутгемптон».
По данным журналиста Фабрицио Романо, клуб достигли полной договоренности о трансфере 18-летнего бельгийца. Сумма сделки – 10 млн фунтов. Сейчас «Ман Сити» и «Саутгемптон» контактируют, чтобы уладить формальности.
Манчестерский клуб включить в соглашение о трансфере хавбека опцию обратного выкупа.
Лавиа сыграл 7 минут в матче Кубка Англии против «Суиндона», который состоялся в январе этого года. Также он попадал в заявку «Ман Сити» на многие матчи АПЛ и Лиги чемпионов, но на поле не выходил.
Ранее «Манчестер Сити» продал «Саутгемптону» 20-летнего вратаря сборной Ирландии Гэвина Базуну за 12 млн фунтов и бонусы.