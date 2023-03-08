Суд признал «ПСЖ» виновным в психологическом давлении на Бен-Арфа и обязал выплатить более 100 000 евро. Игрок хотел 7-8 млн

Бывший игрок «ПСЖ» выиграл апелляцию в суде против клуба.

Французский полузащитник тунисского происхождения принадлежал парижанам с 2016 по 2018 год.

Он был выведен из состава команды более чем на год после оскорбительного замечания в адрес эмира Катара, которое разозлило президента « » .

Игрок хотел получить компенсацию в размере 7-8 миллионов евро. Он утверждал, что получил бы солидные бонусы, если бы играл. За «ПСЖ» он провел 32 игры во всех турнирах, забил 4 гола и сделав 7 результативных передач.

Бен-Арфа обратился в суд по трудовым спорам, но решение было принято не в его пользу.

Сейчас Апелляционный суд Парижа признал «ПСЖ» виновным в психологическом давлении и неоплаченных счетах и обязал клуб выплатить Бен-Арфа чуть более 100 000 евро в качестве компенсации.

Президент «ПСЖ» не хотел жать руку Бен-Арфа на награждении. А когда-то оставил игрока на год без футбола из-за шутки

Бен-Арфа устроил новый скандал. Пополнил коллекцию с Бензема, Эмери и Дешамом