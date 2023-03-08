Суд признал «ПСЖ» виновным в психологическом давлении на Бен-Арфа и обязал выплатить более 100 000 евро. Игрок хотел 7-8 млн

Теги ПСЖ Хатем Бен-Арфа лига 1 Франция происшествия психология Нассер Аль-Хелайфи деньги Футбол

Бывший игрок «ПСЖ» Хатем Бен-Арфа выиграл апелляцию в суде против клуба.

Французский полузащитник тунисского происхождения принадлежал парижанам с 2016 по 2018 год.

Он был выведен из состава команды более чем на год после оскорбительного замечания в адрес эмира Катара, которое разозлило президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелайфи.

Игрок хотел получить компенсацию в размере 7-8 миллионов евро. Он утверждал, что получил бы солидные бонусы, если бы играл. За «ПСЖ» он провел 32 игры во всех турнирах, забил 4 гола и сделав 7 результативных передач.

Бен-Арфа обратился в суд по трудовым спорам, но решение было принято не в его пользу.

Сейчас Апелляционный суд Парижа признал «ПСЖ» виновным в психологическом давлении и неоплаченных счетах и обязал клуб выплатить Бен-Арфа чуть более 100 000 евро в качестве компенсации.

Президент «ПСЖ» не хотел жать руку Бен-Арфа на награждении. А когда-то оставил игрока на год без футбола из-за шутки

Бен-Арфа устроил новый скандал. Пополнил коллекцию с Бензема, Эмери и Дешамом

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ss_podonok
Ответ инок
Просил 7-8, получил 100 мл от апелляционного суда Парижа, значит хорошие адвокаты у Бен-Арфа. Молодцы они.
какие ещё 100 мл😐
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самозанятый
Ответ Александр Быков
Эмир Катара не араб?)
И Бен Арфа - араб, и эмир - араб, но есть нюанс)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Быков
Ответ Милан. Тонали. 8.
100 тысяч, копейки, а этому арабу язык надо было свой держать и не шутить над эмиром Катара ☝️🤦‍♂️...
Эмир Катара не араб?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okazaki
Вместо 7-8 млн только 100к - это ещё большее психологическое давление, пусть опять в суд подаёт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Просил 7-8, получил 100 мл от апелляционного суда Парижа,
значит хорошие адвокаты у Бен-Арфа. Молодцы они.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Барсик Юрана
Месси тогда сотку лямов минимум должны оплатить, не каждый сможет тащить команду когда рядом с тобой надменные, эгоистичные афрофранцузы
а что его уже от игр отстранили❓Я такую новость, выходит, пропустил🤷
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
7-8 лямов хотел. Не хило так.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavick Nemkovsky
Дёшево падишаха оценили. Должен опять обидеться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан. Тонали. 8.
100 тысяч, копейки, а этому арабу язык надо было свой держать и не шутить над эмиром Катара ☝️🤦‍♂️...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
При упоминании его имени сразу вспоминается какой он удивительный по красоте гол забил Болтону , когда выступал за Ньюкасл 👍
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Месси тогда сотку лямов минимум должны оплатить, не каждый сможет тащить команду когда рядом с тобой надменные, эгоистичные афрофранцузы
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bolvan
Солидная добавка к пенсии
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бестрофейник 19/20
Круто!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий