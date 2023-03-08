Суд признал «ПСЖ» виновным в психологическом давлении на Бен-Арфа и обязал выплатить более 100 000 евро. Игрок хотел 7-8 млн
Бывший игрок «ПСЖ» Хатем Бен-Арфа выиграл апелляцию в суде против клуба.
Французский полузащитник тунисского происхождения принадлежал парижанам с 2016 по 2018 год.
Он был выведен из состава команды более чем на год после оскорбительного замечания в адрес эмира Катара, которое разозлило президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелайфи.
Игрок хотел получить компенсацию в размере 7-8 миллионов евро. Он утверждал, что получил бы солидные бонусы, если бы играл. За «ПСЖ» он провел 32 игры во всех турнирах, забил 4 гола и сделав 7 результативных передач.
Бен-Арфа обратился в суд по трудовым спорам, но решение было принято не в его пользу.
Сейчас Апелляционный суд Парижа признал «ПСЖ» виновным в психологическом давлении и неоплаченных счетах и обязал клуб выплатить Бен-Арфа чуть более 100 000 евро в качестве компенсации.
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