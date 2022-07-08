«В РПЛ должно быть 18 команд или больше – страна огромная. Я за государственный подход к футболу». Орлов о лиге

выступает за расширение РПЛ.

– Перед новым сезоном много говорилось о расширении лиги – ваша позиция какова?

– Я же государственник, как уже говорил, поэтому ратую за государственный подход к футбольному делу: мы настроили немало прекрасных стадионов к чемпионату мира 2018 года – их же надо по полной программе использовать. Даже, может быть, пойти на поддержание в регионах, где есть арены, новых команд – в виде какого-то бонуса. Это обсуждаемый вопрос.

Я за то, чтобы было больше команд – страна огромная. Как минимум 18 в , а возможно, и еще больше. Но для этого надо развивать футбол на местах. К слову, уже многое сделано для развития футбола в стране, введены уроки футбола в средних школах. Дальше – движение «Кожаный мяч».

Нужны энтузиасты, жаль, их не так много. Многие не понимают, сразу задают вопрос: «А сколько вы заплатите?» В принципе, спорт во всем мире держится на энтузиастах. Я сколько проехал по странам и континентам, столько беседовал на эту тему с тренерами в Австралии, США, Англии – везде спорт двигали энтузиасты.

Вот когда Советский Союз был… Впрочем, я был рад, что он развалился. Вспомните, какими были условия жизни и как довлела над всем идеология. Я же видел это все – на телевидении работал, что Суслов говорил…

– Михаил Андреевич, секретарь ЦК КПСС по идеологии?

– Да, что он говорил, то мы и должны были делать – ну кому это понравится? После 91-го года все открылось, и люди почувствовали свободу, новые возможности.

Рассмотрим ситуацию на примере спорта. Так вот, спорткомитет Ленинграда курировал 46 видов соревнований по легкой атлетике, и на каждый необходимы были судьи – самое большое количество арбитров было здесь. Александр Иосифович Иссурин занимался как раз у них судейством – это был потрясающе грамотный человек, энциклопедист, рассказавший мне огромное количество историй о спортсменах, о том, как, к слову, во время блокады проводили в Ленинграде не только футбольные матчи, но и соревнования по легкой атлетике, эстафеты.

Но дело не в том: получали в советское время эти судьи от силы рубль за турнир. И то, если соревнования были международного уровня. А так – сущие копейки. Но они работали, потому что были энтузиастами, им сам спорт был интересен. Поменялись интересы сейчас, понимаете? И никуда не деться, – сказал журналист.