Где смотреть сборная Черногории – Сборная Сербии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 27 марта
В понедельник, 27 марта, сыграют сборная Черногории и сборная Сербии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Под Горицом».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Черногории – сборная Сербии
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Сборная Черногории: все новости
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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