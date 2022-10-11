«Нагорных во главе «Локо» – оптимальная кандидатура. Опытный профессионал, к тому же в системе РЖД». Экс-глава академии клуба Кузьмичев о замене Плутнику

оценил вероятность назначения Юрия Нагорных главой совета директоров «Локо».

В настоящее время этот пост занимает .

«Что касается Нагорных, то если его рассматривают на пост председателя совета директоров, на мой взгляд, это наиболее оптимальная сейчас кандидатура.

Юрий Дмитриевич – человек опытный, профессиональный, привыкший погружаться в предмет, и к тому же сейчас находится в системе РЖД», – сказал бывший глава академии «Локо».

Нагорных – директор департамента коммуникаций РЖД, экс-член совета директоров ива» в 2019–2021 годах, бывший замминистра спорта РФ.