Маттеус об отставке Нагельсманна: «Руководители «Баварии» не очень хорошо себя проявляют. Клубу пора вернуться к корням и снова стать семьей»

Теги Бавария бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге Лотар Маттеус Юлиан Нагельсманн Футбол

Лотар Маттеус высказался об отставке Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера «Баварии».

«Руководители «Баварии» в последнее время не очень хорошо себя проявляют.

Девиза «Мы есть мы», что был отличительной чертой клуба во времена Румменигге и Хенесса, больше не существует. «Баварии» пора вернуться к корням и снова стать семьей.

Отставка Нагельсманна не стала для меня большим сюрпризом», – сказал экс-игрок «Баварии».

Уход Нагельсманна олицетворяет современную культуру управления клубами. Слишком суровую – и не факт, что очень эффективную

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18 комментариев

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Amalfitano
Ответ deadjoker
У Флика и хайнкеса футбол был сильно проще, и игроки его лучше понимали. Нагель много играл в Гвардиолу и видимо не все игроки так могли.
У Флика и Хайнкеса был такой простой футбол, что они выиграли с Баварией ЛЧ. Флик даже как-то уничтожил сложную Барсу с Лео Месси в составе со счётом 8-2. Простой футбол, ага. И да, сколько ЛЧ после Барсы взял Пеп со своим сложным футболом и неограниченным бюджетом?
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Piter Pchelenco
Ответ Алексей Фирстов
Ребят, извините, я не по теме. Но очень хочу узнать. Понравилась девушка и она сказала после второго свидания, что ей не хватает у меня харизмы и извинилась за потраченное время. Раз я играл в театре, то она считала, что у меня харизма есть, но это не так. А я болел и был уставшим. Что делать в такой ситуации?
Скажи ей, что главное не размер харизмы, а умение ею пользоваться
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Эльдар Гаджиев
Ответ Alexander Alexander
При нем заметно спрогрессировал Мусиала, став одним из самых желанных игроков для любого топ клуба, также Павар, которого сватали в Интер, а сейчас хотят с ним продлять контракт, Шупо-Мотинг, который из посмешища превратился в добротного нападающего.
даже более чем добротного
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deadjoker
Ответ Amalfitano
С одной стороны Маттеус прав. С другой, несмотря на неплохой результат игра у команды была непонятной и давала результат за счёт каких-то спышек а не системности. Такая игра в будущем не могла бы развивать игроков и создавать ощутимый задел. У Юлиана игроки не прогрессировали. Да и боссам есть с чем сравнивать. После сисиемы Флика и Хайнкеса система Нагельсмана это как первый курс ПТУ.
У Флика и хайнкеса футбол был сильно проще, и игроки его лучше понимали. Нагель много играл в Гвардиолу и видимо не все игроки так могли.
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Amalfitano
Ответ Алексей Фирстов
Ребят, извините, я не по теме. Но очень хочу узнать. Понравилась девушка и она сказала после второго свидания, что ей не хватает у меня харизмы и извинилась за потраченное время. Раз я играл в театре, то она считала, что у меня харизма есть, но это не так. А я болел и был уставшим. Что делать в такой ситуации?
Напиши Ксении Бородиной. Она то сможет ответить на такие вопросы.
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ɔculpa
Ответ Alexander Alexander
При нем заметно спрогрессировал Мусиала, став одним из самых желанных игроков для любого топ клуба, также Павар, которого сватали в Интер, а сейчас хотят с ним продлять контракт, Шупо-Мотинг, который из посмешища превратился в добротного нападающего.
Павар тут при чём. Он до Нагельсмана отлично играл, затем, как раз-таки Юлиане, наступил спад. Возможно, там были и психологические проблемы, как писали, возможно, Нагельсман не был в этом виноват, но говорить, что Павар при нём спрогрессировал вообще неправильно. Он пережил спад, а сейчас снова, наконец, стал прилично играть.
Мусиала огромный талант, Нагель точно поучаствовал в его развитии, но после ЧМ пацан сам не свой (как и, в принципе, большая часть группы атаки) Впрочем, возможно, это дело молодости. Чупа спрогрессировал без вопросов, тут да.
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Amalfitano
Ответ Alexander Alexander
При нем заметно спрогрессировал Мусиала, став одним из самых желанных игроков для любого топ клуба, также Павар, которого сватали в Интер, а сейчас хотят с ним продлять контракт, Шупо-Мотинг, который из посмешища превратился в добротного нападающего.
А куда делась игра Сане, Гнабри, Комана? Как он так сделал, что пошла речь о продаже и Сане, и Гнабри? А первый сезон Нагельсмана это был багаж предыдущего тренера и магия игры Левандовски. Ну а Мусиала, насколько я помню, дебютировал тоже при предыдущем тренере. Шупо-Мотинг ... Большая ошибка манагеров клуба. Личку в 10 мультов дали вечно запасному африканскому пенсионеру. И кстати, сколько мячей забил Эрик в последних 10-ти играх Баварии? Странно радоваться такому напу когда в атаке Баварии всегда играли настоящие бомбардиры которые забивали по 30 голов за сезон.
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Harut Hovsepyan
Авторы текста - Вин Дизель и Дуэйн "Скала" Джонсон 😂
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OSHO - ऊर्जा
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Так он никоим образом не относится к Баварии, кроме как "бывший игрок", вроде. С таким же успехом мог бы и Гладбах обсирать, но там неинтересно.
понял
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mrkmbai
Ответ Даня Тимошенков
Помнится, как руководители Баварии все в один голос кричали, что Юлиан Нагельсманн- это долгосрочный проект, в который все верят. «Вне зависимости от результатов игр с ПСЖ Юлиан останется...» Сейчас же мы видим, насколько эти слова были пустыми и бездушными. Именно Нагельсманн привёл сейчас Баварию к такому положению, что 24 марта мы до сих пор боремся за все титулы. Это результат колоссальной работы Нагельсманна и всего штаба. Он и должен был доводить это до конца. Не удивлюсь теперь, если Бавария вообще закончит сезон без трофеев. Эх... а ведь Юлиан был фанатом Баварии. Он старался угодить каждому, старательно исправлял все недочеты в игре мюнхенцев, но при этом его вышвыривают из команды за его же спиной, когда он катается на лыжах. У команды сформировался тот самый характер и огромное желание в глазах биться за одну цель! Даже сам Юлиан говорил, что ЛЧ- одна из его главных целей! Абсолютно скотское поведение руководства, которое никак не должно характеризоваться с Баварией, с Мiа San Мiа. Надеюсь, что все это к лучшему для команды, которая сейчас больше всех в шоке находится... Тухелю удачи!
Мы не знаем что твориться за кулисами и я не одобряю увольнения Нагельсмана, чтобы там не было, но там явно не из за спортивных показателей уволили его. К тому же они знали что Юлиан молодой и может совершать ошибки и несмотря на это подписались на это. Хасан с Каном будут жалеть об этом. Как Ули в свое время с Юппом
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Алексей Фирстов
Ребят, извините, я не по теме. Но очень хочу узнать. Понравилась девушка и она сказала после второго свидания, что ей не хватает у меня харизмы и извинилась за потраченное время. Раз я играл в театре, то она считала, что у меня харизма есть, но это не так. А я болел и был уставшим. Что делать в такой ситуации?
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Alexander Alexander
Ответ Amalfitano
С одной стороны Маттеус прав. С другой, несмотря на неплохой результат игра у команды была непонятной и давала результат за счёт каких-то спышек а не системности. Такая игра в будущем не могла бы развивать игроков и создавать ощутимый задел. У Юлиана игроки не прогрессировали. Да и боссам есть с чем сравнивать. После сисиемы Флика и Хайнкеса система Нагельсмана это как первый курс ПТУ.
При нем заметно спрогрессировал Мусиала, став одним из самых желанных игроков для любого топ клуба, также Павар, которого сватали в Интер, а сейчас хотят с ним продлять контракт, Шупо-Мотинг, который из посмешища превратился в добротного нападающего.
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Ответ OSHO - ऊर्जा
Руководители «Баварии» не очень хорошо себя проявляют. Клубу пора вернуться к корням и снова стать семьей Сказав это, на что он рассчитывал? Его сама за три девять земель отправят от Баварии. Я то с ним солидарен, просто адекватов меньше становиться в мире.
Так он никоим образом не относится к Баварии, кроме как "бывший игрок", вроде.
С таким же успехом мог бы и Гладбах обсирать, но там неинтересно.
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Ответ mrkmbai
Маттеус как всегда высказывается жёстко, но по делу.
Маттеус и как личность всегда был противоречивым человеком - всегда говорил первое, что в голову приходит, хорошее или плохое.
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Даня Тимошенков
Помнится, как руководители Баварии все в один голос кричали, что Юлиан Нагельсманн- это долгосрочный проект, в который все верят. «Вне зависимости от результатов игр с ПСЖ Юлиан останется...» Сейчас же мы видим, насколько эти слова были пустыми и бездушными. Именно Нагельсманн привёл сейчас Баварию к такому положению, что 24 марта мы до сих пор боремся за все титулы. Это результат колоссальной работы Нагельсманна и всего штаба. Он и должен был доводить это до конца. Не удивлюсь теперь, если Бавария вообще закончит сезон без трофеев. Эх... а ведь Юлиан был фанатом Баварии. Он старался угодить каждому, старательно исправлял все недочеты в игре мюнхенцев, но при этом его вышвыривают из команды за его же спиной, когда он катается на лыжах. У команды сформировался тот самый характер и огромное желание в глазах биться за одну цель! Даже сам Юлиан говорил, что ЛЧ- одна из его главных целей! Абсолютно скотское поведение руководства, которое никак не должно характеризоваться с Баварией, с Мiа San Мiа. Надеюсь, что все это к лучшему для команды, которая сейчас больше всех в шоке находится... Тухелю удачи!
+1
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Amalfitano
С одной стороны Маттеус прав. С другой, несмотря на неплохой результат игра у команды была непонятной и давала результат за счёт каких-то спышек а не системности. Такая игра в будущем не могла бы развивать игроков и создавать ощутимый задел. У Юлиана игроки не прогрессировали. Да и боссам есть с чем сравнивать. После сисиемы Флика и Хайнкеса система Нагельсмана это как первый курс ПТУ.
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OSHO - ऊर्जा
Руководители «Баварии» не очень хорошо себя проявляют. Клубу пора вернуться к корням и снова стать семьей

Сказав это, на что он рассчитывал? Его сама за три девять земель отправят от Баварии.

Я то с ним солидарен, просто адекватов меньше становиться в мире.
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mrkmbai
Маттеус как всегда высказывается жёстко, но по делу.
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