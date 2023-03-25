Маттеус об отставке Нагельсманна: «Руководители «Баварии» не очень хорошо себя проявляют. Клубу пора вернуться к корням и снова стать семьей»

высказался об отставке с поста главного тренера «Баварии».

«Руководители «Баварии» в последнее время не очень хорошо себя проявляют.

Девиза «Мы есть мы», что был отличительной чертой клуба во времена и Хенесса, больше не существует. «Баварии» пора вернуться к корням и снова стать семьей.

Отставка Нагельсманна не стала для меня большим сюрпризом», – сказал экс-игрок «Баварии».

Уход Нагельсманна олицетворяет современную культуру управления клубами. Слишком суровую – и не факт, что очень эффективную