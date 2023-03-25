Маттеус об отставке Нагельсманна: «Руководители «Баварии» не очень хорошо себя проявляют. Клубу пора вернуться к корням и снова стать семьей»
Лотар Маттеус высказался об отставке Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера «Баварии».
«Руководители «Баварии» в последнее время не очень хорошо себя проявляют.
Девиза «Мы есть мы», что был отличительной чертой клуба во времена Румменигге и Хенесса, больше не существует. «Баварии» пора вернуться к корням и снова стать семьей.
Отставка Нагельсманна не стала для меня большим сюрпризом», – сказал экс-игрок «Баварии».
Уход Нагельсманна олицетворяет современную культуру управления клубами. Слишком суровую – и не факт, что очень эффективную
Мусиала огромный талант, Нагель точно поучаствовал в его развитии, но после ЧМ пацан сам не свой (как и, в принципе, большая часть группы атаки) Впрочем, возможно, это дело молодости. Чупа спрогрессировал без вопросов, тут да.
С таким же успехом мог бы и Гладбах обсирать, но там неинтересно.
Сказав это, на что он рассчитывал? Его сама за три девять земель отправят от Баварии.
Я то с ним солидарен, просто адекватов меньше становиться в мире.