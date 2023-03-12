Джейми Реднапп о 3 ассистах Троссарда за тайм: «Кто знает, как Мудрик играл бы в «Арсенале». Фанаты расстроились, что клуб не доплатил за него, но получили готового к АПЛ Леандро»

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Джейми Реднапп Леандро Троссард Михаил Мудрик Футбол

Джейми Реднапп отметил высокий уровень Леандро Троссарда, упомянув Михаила Мудрика.

Бельгиец отдал три голевых паса за первый тайм матча «Арсенала» с «Фулхэмом» (3:0) в АПЛ.

«Это отличный трансфер. Слушайте, кто знает, как играл бы Мудрик, если бы перешел в «Арсенал».

Многие фанаты клуба были расстроены тем, что клуб не доплатил за Михаила, но зато команда получила Троссарда, уже адаптированного к АПЛ.

Он стал отличным дополнением к команде. Всякий раз, получив мяч, он отдает хороший пас, хотя кажется, что он собирается сделать что-то другое.

У него очень высокий уровень, хорошее самообладание при работе с мячом, так что временами сегодня казалось, что у «Арсенала» на футболиста больше», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.

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11 комментариев

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Gobinjo
Для здесь и сейчас конечно Троссард был более классным и менее рискованным вариантом. Мудрик больше про перспективу, поглядим в ближайшие пару - тройку сезонов что да как.
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Jonny_Evans
Ответ CriminalJoint62
Артета придумал ему новую роль. Он уже набрал 5 ассистов за Арсенал, в Брайтоне на это ему требовался целый сезон
Он и в Брайтоне несколько матчей ложной девяткой сыграл, так что придумал Поттер)
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Mr@k
Тросар напоминает Азара в лучшие годы, техника, скорость, удары с обеих ног, будет играть в основе и может стать стабильным топом у Артеты
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kustarnik555@gmail.com
Ответ Rojo Crio
Мне кажется ощущение что у Арсенала на игрока больше, потому что по сути они играли без нападающего, Мартинелли и Троссард менялись позициями весь матч.
не первый матч
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Rojo Crio
Мне кажется ощущение что у Арсенала на игрока больше, потому что по сути они играли без нападающего, Мартинелли и Троссард менялись позициями весь матч.
+2
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StarsAndArrows
Кроме школьников которые насмотрелись тик тока и ютюба, никто не расстроился,наоборот все адекватные были рады готовому игроку с опытом игры в АПЛ,а не коту в мешке за 100 млн.
+6
-1
+5
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BananaMama
Это та ситуация, когда наверное все сложилось так, как лучше для всех. Я думаю, потолок у Мудрика выше, чем у Троссарда, он действительно станет звездой. Но прямо сейчас он еще явно сырой для АПЛ, ему нужно адаптироваться, еще и ценник давит. А Арсеналу в нынешней ситуации нужнее игрок, который даст усиление "вотпрямщас". Прямо сейчас Троссард сильнее, опытнее, универсальнее (может сыграть едва ли не на любой позиции в атаке), уже адаптирован к АПЛ и на него нет такого давления. Когда у нас реальный шанс на первый титул за 19 лет, лучше свести риск к минимуму, нужно усиление здесь и сейчас.
А время Мудрика еще придет. Хоть и перешел к принципиальному сопернику, удачи. Несмотря на хейт и глум спортсовцев (и что-то мне сильно подсказывает, что не только и не столько из-за ценника...)
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-4
-4
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ILIILI
Мудрик — игрок Челси, оставляю его игру на их суд. Троссард, для меня как болельщика, был изначально более качественным вариантом.
+13
0
+13
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timustus
Ответ Hella black
По игре в данный момент Троссард на голову выше,если не на две.
Троссар как влитой встал, отличное подписание.
+11
0
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CriminalJoint62
Артета придумал ему новую роль. Он уже набрал 5 ассистов за Арсенал, в Брайтоне на это ему требовался целый сезон
+11
0
+11
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Hella black
По игре в данный момент Троссард на голову выше,если не на две.
+23
0
+23
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