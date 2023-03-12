Джейми Реднапп о 3 ассистах Троссарда за тайм: «Кто знает, как Мудрик играл бы в «Арсенале». Фанаты расстроились, что клуб не доплатил за него, но получили готового к АПЛ Леандро»

отметил высокий уровень , упомянув .

Бельгиец отдал три голевых паса за первый тайм матча «Арсенала» с « » (3:0) в .

«Это отличный трансфер. Слушайте, кто знает, как играл бы Мудрик, если бы перешел в «Арсенал».

Многие фанаты клуба были расстроены тем, что клуб не доплатил за Михаила, но зато команда получила Троссарда, уже адаптированного к АПЛ.

Он стал отличным дополнением к команде. Всякий раз, получив мяч, он отдает хороший пас, хотя кажется, что он собирается сделать что-то другое.

У него очень высокий уровень, хорошее самообладание при работе с мячом, так что временами сегодня казалось, что у «Арсенала» на футболиста больше», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.

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