Тренер Украины Ротань о 100 млн евро за Мудрика: «Он будет гасить критику за цену голами и преодолеет все. Но лучше бы он попал в «Арсенал»

Теги Челси Сборная Украины по футболу Руслан Ротань Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Михаил Мудрик Футбол

Тренер сборной Украины считает, что Михаил Мудрик погасит критику голами за «Челси».

Лондонский клуб купил вингера за 70+30 млн евро.

«Та сумма, за которую его купили, играет роль. Будет критика от прессы из-за этой суммы. Каждый его гол будет эту критику гасить. Ему нужно просто спокойно к этому всему относиться и делать свое дело.

Вы все прекрасно знаете и видите, что он работает, хочет развиваться. Он преодолеет все это.

Но, по-моему, лучше бы он попал к Артете», – сказал исполняющий обязанности тренера сборной Украины Руслан Ротань в интервью «ТаТоТаке».

«Арсенал» тоже интересовался Мудриком, но уступил «Челси» в борьбе за футболиста.

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28 комментариев

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feelthedroom@mail.ru
Ответ utsh44psmr
«А помните его 35 минут в матче с Ливерпулем»
Это где он возил молодого и перспективного Милнера?
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Hello There
Ответ Бродяга-симпатяга
хох лы придумали новый стартап раздают прохожим патриотичные жовто-блевотные ленточки, а через 10 метров жертву догоняет упитанная детына и требует гроши, потому что сувенир оказался не безкоштовный Сумма варьируется от респектабельности лоха
На юге России давно был?
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Добрый Ретроград
Ответ Михаил Блинов
За чем им такое г..Пусть в киевском Арсенале снаряды подносит
Как вариант.
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Михаил Блинов
Ответ Добрый Ретроград
Тульский Арсенал ждёт. На замену выходить будет.
За чем им такое г..Пусть в киевском Арсенале снаряды подносит
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Добрый Ретроград
Тульский Арсенал. Зарплата солидная: 70+30 тыс. рублей.
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Бродяга-симпатяга
хох лы придумали новый стартап

раздают прохожим патриотичные жовто-блевотные ленточки, а через 10 метров жертву догоняет упитанная детына и требует гроши, потому что сувенир оказался не безкоштовный

Сумма варьируется от респектабельности лоха
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prus_3
Мудрик будет подгашивать. А по-настоящему гасить будет "копеечный" Гасилин из знаменитого Амкала.
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Зелёный гопник
Лучше бы он попал в Тульский Арсенал, его уровень.
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Женёк Кропухинский
Ответ Pigmalion
Как будто при Абрамовиче Челси не было игроков, которым не давали шансов, но позже они становились звездами.
Конечно были, и Жозе скольких "похоронил"
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tim-grafite
Лучше бы перешёл в Арсенал, потому что там играл великий Аршавин, добавил Руслан.
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ubAA
ахахахахаха
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Pigmalion
Ответ Женёк Кропухинский
Да бросьте, это просто политика. Пощёчина Абрамовичу и Путину. За любые деньги, только в Челси. Ненавижу Путина и его кошелёк, но Челси нулевых отдавался в многих и многих сердцах. Тем более, при Моуринью.
Как будто при Абрамовиче Челси не было игроков, которым не давали шансов, но позже они становились звездами.
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RKarpov
С такой игрой он скоро попадёт в "Арсенал". В Киевский.
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sacha2
В Челси никогда не ставили цену за игрока ему в упрёк. З/п - да, а стоимость - никогда. А зарплату у Мудрика нормальная
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Женёк Кропухинский
Да бросьте, это просто политика. Пощёчина Абрамовичу и Путину. За любые деньги, только в Челси. Ненавижу Путина и его кошелёк, но Челси нулевых отдавался в многих и многих сердцах. Тем более, при Моуринью.
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-2
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Гамарджоба Генацвале
День, когда Мудрик забьет первый гол, на Украине будет объявлен национальным праздником.
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GregWS
Цену платит владелец клуба и если она больше рынка или неадекватная, то это его дело . В ФФП вписался и ок.

Цепляться к игроку на основании цены - пошло.

А так то да в "Арсенале" он сразу бы использовался по качествам.

Полагаю что Мудрик пока не разобрался как играть в схемах Поттера, но уверен что как только в голове появится понимание во что играть, он будет проявлять себя.
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Добрый Ретроград
Тульский Арсенал ждёт. На замену выходить будет.
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dimitrii36
Абрамович походу участвовал в переговорах
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ utsh44psmr
«А помните его 35 минут в матче с Ливерпулем»
"Как он разделал тогда Милнера...тик-ток этого не забудет"🤤🤤🤤
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Любезный Коссутий
но он попал в бус, увы 🤷‍♂️
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леннорыч-абрамович
Скоро попадет в Арсенал. Правда, далеко не в лондонский.
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Fatty Toni
Нет, спасибо. Нахрен такое чудо Арсеналу. Это Челси можно грабить, денег хоть сракой ешь - канониров грабить не надо, они итак не шибко богатые.
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Мужик из рекламы
100млн спустили в унитаз
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ХавиГави_Паратрупер
Чтобы гасить критику голами, для начала надо добраться до пожарной машины в виде выхода на поле🤓
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