Тренер Украины Ротань о 100 млн евро за Мудрика: «Он будет гасить критику за цену голами и преодолеет все. Но лучше бы он попал в «Арсенал»

Тренер сборной Украины считает, что погасит критику голами за « ».

Лондонский клуб купил вингера за 70+30 млн евро.

«Та сумма, за которую его купили, играет роль. Будет критика от прессы из-за этой суммы. Каждый его гол будет эту критику гасить. Ему нужно просто спокойно к этому всему относиться и делать свое дело.

Вы все прекрасно знаете и видите, что он работает, хочет развиваться. Он преодолеет все это.

Но, по-моему, лучше бы он попал к », – сказал исполняющий обязанности тренера сборной Руслан Ротань в интервью «ТаТоТаке».

«Арсенал» тоже интересовался Мудриком, но уступил «Челси» в борьбе за футболиста.

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