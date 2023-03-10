Тренер Украины Ротань о 100 млн евро за Мудрика: «Он будет гасить критику за цену голами и преодолеет все. Но лучше бы он попал в «Арсенал»
Тренер сборной Украины считает, что Михаил Мудрик погасит критику голами за «Челси».
Лондонский клуб купил вингера за 70+30 млн евро.
«Та сумма, за которую его купили, играет роль. Будет критика от прессы из-за этой суммы. Каждый его гол будет эту критику гасить. Ему нужно просто спокойно к этому всему относиться и делать свое дело.
Вы все прекрасно знаете и видите, что он работает, хочет развиваться. Он преодолеет все это.
Но, по-моему, лучше бы он попал к Артете», – сказал исполняющий обязанности тренера сборной Украины Руслан Ротань в интервью «ТаТоТаке».
«Арсенал» тоже интересовался Мудриком, но уступил «Челси» в борьбе за футболиста.
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Сумма варьируется от респектабельности лоха
Цепляться к игроку на основании цены - пошло.
А так то да в "Арсенале" он сразу бы использовался по качествам.
Полагаю что Мудрик пока не разобрался как играть в схемах Поттера, но уверен что как только в голове появится понимание во что играть, он будет проявлять себя.