Инвестор «Химок» Садыгов верит, что клуб останется в РПЛ: «Никаких проблем нет. Тем более с финансированием»
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о финансировании клуба.
— Вы можете заверить болельщиков, что «Химки» доиграют сезон?
— Я уже говорил, что доиграют. Никаких проблем у «Химок» нет. Тем более с финансированием.
— Зачем клуб затеял такую массовую перестройку состава?
— Вопрос не в моей компетенции. Тренерам виднее.
— Вы не считаете, что без опытных футболистов, с которыми решили расстаться, шансов спастись практически нет?
— Это кто так говорит, что шансов нет?
— Большинство специалистов.
— Ну... Специалисты у нас часто ошибаются.
— Думаете, «Химки» спасутся?
— Верю в это.
— Но такую задачу тяжело решить без опытного костяка.
— Опытные футболисты — это вы кого имеете в виду?
— Глушакова, Кухарчука, например.
— А вы считаете, что иностранцы, которые играют лучше российских футболистов, не смогут решить задачу?
— Какие иностранцы? Пока не видно, кто пришел в «Химки».
— Ну вот увидите, – сказал Садыгов.
После 17 туров подмосковный клуб занимает в таблице Мир РПЛ 15-е место.
- не видно
- увидите