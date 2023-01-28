Инвестор «Химок» Садыгов верит, что клуб останется в РПЛ: «Никаких проблем нет. Тем более с финансированием»

Теги Химки премьер-лига Россия деньги Туфан Садыгов Футбол

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о финансировании клуба.

— Вы можете заверить болельщиков, что «Химки» доиграют сезон?

— Я уже говорил, что доиграют. Никаких проблем у «Химок» нет. Тем более с финансированием.

— Зачем клуб затеял такую массовую перестройку состава?

— Вопрос не в моей компетенции. Тренерам виднее.

— Вы не считаете, что без опытных футболистов, с которыми решили расстаться, шансов спастись практически нет?

— Это кто так говорит, что шансов нет?

— Большинство специалистов.

— Ну... Специалисты у нас часто ошибаются.

— Думаете, «Химки» спасутся?

— Верю в это.

— Но такую задачу тяжело решить без опытного костяка.

— Опытные футболисты — это вы кого имеете в виду?

— Глушакова, Кухарчука, например.

— А вы считаете, что иностранцы, которые играют лучше российских футболистов, не смогут решить задачу?

— Какие иностранцы? Пока не видно, кто пришел в «Химки».

— Ну вот увидите, – сказал Садыгов.

После 17 туров подмосковный клуб занимает в таблице Мир РПЛ 15-е место.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
samarskij-kuzmich
Единственный вопрос в анкете Садыгова для тренеров - считают ли они Садыгова-младшено футболистом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
улъблюдок
Ответ Ovsyankin
С таким пафосом последнюю фразу сказал будто не будет топ16 по итогам сезона и в пердиве).
если Господь желает наказать человека, то отнимает разум
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Давыдов
Надеюсь эти иностранцы получат свои календарики с фк химки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nugoboss
А сам наверное перед сном постоянно повторяет, боже помоги нам сохранить место в вышке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
stason79
всё идет по плану
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marienburg
Уже через месяц с копейками возобновляем чемпионат. Когда папа большого таланта собрался подписывать иностранцев, которых так любит Терюшков? Интересно, кстати, что он скажет
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Этой харе нельзя верить. Не удивлюсь если за неделю до старта рпл снимится с первенства.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Катя СПб
Скорее всего Малком вместо ПСЖ в Химки переходит.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valeriy50
Очередь из легионеров в Химки стоит, просто выбрать пока не могут.)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ovsyankin
С таким пафосом последнюю фразу сказал будто не будет топ16 по итогам сезона и в пердиве).
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил1970
Месси подпишут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
proiski_vragov
сокращаю до уровня тиктокеров:
- не видно
- увидите
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий