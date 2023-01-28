Инвестор «Химок» Садыгов верит, что клуб останется в РПЛ: «Никаких проблем нет. Тем более с финансированием»

Инвестор «Химок» высказался о финансировании клуба.

— Вы можете заверить болельщиков, что «Химки» доиграют сезон?

— Я уже говорил, что доиграют. Никаких проблем у «Химок» нет. Тем более с финансированием.

— Зачем клуб затеял такую массовую перестройку состава?

— Вопрос не в моей компетенции. Тренерам виднее.

— Вы не считаете, что без опытных футболистов, с которыми решили расстаться, шансов спастись практически нет?

— Это кто так говорит, что шансов нет?

— Большинство специалистов.

— Ну... Специалисты у нас часто ошибаются.

— Думаете, «Химки» спасутся?

— Верю в это.

— Но такую задачу тяжело решить без опытного костяка.

— Опытные футболисты — это вы кого имеете в виду?

— Глушакова, Кухарчука, например.

— А вы считаете, что иностранцы, которые играют лучше российских футболистов, не смогут решить задачу?

— Какие иностранцы? Пока не видно, кто пришел в « ».

— Ну вот увидите, – сказал Садыгов.

После 17 туров подмосковный клуб занимает в таблице Мир 15-е место.