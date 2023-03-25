Данил Глебов: «Забили Ирану, и началась какая-то запара. Привозили сами себе моменты»

оценил ничью сборной России с Ираном (1:1) в товарищеском матче.

— На ваш взгляд, как сборная России выглядела на фоне Ирана?

— Я считаю, что первые минут 30 мы очень достойно смотрелись. Пока не забили гол. Потом забили, и началась какая-то запара. Концовку первого тайма мы провалили полностью.

— С чем это связано?

— Наверно, начали ошибаться очень много. Стали очень много резать на своей половине поля. Начали привозить сами себе моменты. Естественно, когда так много ошибаешься, становится тяжело.

— Как вам атмосфера на стадионе в Тегеране во время игры?

— Хорошая атмосфера. Очень громко было. Мы кричали друг другу, чтобы что-то подсказать партнерам по команде, никто ничего не слышал. Большой шум создавался. И это порадовало, давно не играли в таком антураже, – сказал хавбек сборной России.

Жизнь Ирана в деталях. Три дня в стране, которую душат санкциями