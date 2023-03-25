Данил Глебов: «Забили Ирану, и началась какая-то запара. Привозили сами себе моменты»

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Данил Глебов Футбол

Данил Глебов оценил ничью сборной России с Ираном (1:1) в товарищеском матче.

— На ваш взгляд, как сборная России выглядела на фоне Ирана?

— Я считаю, что первые минут 30 мы очень достойно смотрелись. Пока не забили гол. Потом забили, и началась какая-то запара. Концовку первого тайма мы провалили полностью.

— С чем это связано?

— Наверно, начали ошибаться очень много. Стали очень много резать на своей половине поля. Начали привозить сами себе моменты. Естественно, когда так много ошибаешься, становится тяжело.

— Как вам атмосфера на стадионе в Тегеране во время игры?

— Хорошая атмосфера. Очень громко было. Мы кричали друг другу, чтобы что-то подсказать партнерам по команде, никто ничего не слышал. Большой шум создавался. И это порадовало, давно не играли в таком антураже, – сказал хавбек сборной России.

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3 комментария

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Ростов-на-Дону
Просто сборная Ирана ощутимо сильнее и быстрее.
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притвиц
Все много проще, забили с пенальти иранцам и начали играть на удержание счета.
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Amalfitano
Ой, всё! Даже не начинай.
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