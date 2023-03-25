Комличенко об 1:1 с Ираном: «Больше тренировок нужно, чтобы выходить из обороны так, как мы хотим»

оценил ничью сборной России с (1:1) в товарищеском матче.

— Матч с Ираном сильно другой уровень по сравнению с осенними играми сборной?

— Совсем другой уровень. Намного выше. По всем параметрам. Сейчас соперник у нас был гораздо сильнее.

— Как оцените игру свою личную и игру команды в этом матче?

— Можно было лучше показать себя. Намного лучше.

— Почему не получилось? Несыгранность?

— Я думаю, да. Больше тренировок нужно для того, чтобы выходить из обороны так, как мы хотим.

— Какие плюсы выделите по итогам матча в Тегеране?

— Проверили себя на фоне сильных игроков, которые выступают в европейских чемпионатах, где интенсивность игры намного выше, чем в России.

— Выше даже топовых матчей РПЛ?

— На РПЛ в плане интенсивности наш матч с Ираном был в чем-то похож. Но все равно здесь, в этой товарищеской игре чуть повыше интенсивность была, – сказал форвард сборной России.