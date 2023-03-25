Комличенко об 1:1 с Ираном: «Больше тренировок нужно, чтобы выходить из обороны так, как мы хотим»

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Николай Комличенко Футбол

Николай Комличенко оценил ничью сборной России с Ираном (1:1) в товарищеском матче.

— Матч с Ираном сильно другой уровень по сравнению с осенними играми сборной?

— Совсем другой уровень. Намного выше. По всем параметрам. Сейчас соперник у нас был гораздо сильнее.

— Как оцените игру свою личную и игру команды в этом матче?

— Можно было лучше показать себя. Намного лучше.

— Почему не получилось? Несыгранность?

— Я думаю, да. Больше тренировок нужно для того, чтобы выходить из обороны так, как мы хотим.

— Какие плюсы выделите по итогам матча в Тегеране?

— Проверили себя на фоне сильных игроков, которые выступают в европейских чемпионатах, где интенсивность игры намного выше, чем в России.

— Выше даже топовых матчей РПЛ?

— На РПЛ в плане интенсивности наш матч с Ираном был в чем-то похож. Но все равно здесь, в этой товарищеской игре чуть повыше интенсивность была, – сказал форвард сборной России.

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1 комментарий

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Reims Start 2023
потом Ирак и следом Китай, потом Сирия?)
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