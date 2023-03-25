Комличенко об 1:1 с Ираном: «Больше тренировок нужно, чтобы выходить из обороны так, как мы хотим»
Николай Комличенко оценил ничью сборной России с Ираном (1:1) в товарищеском матче.
— Матч с Ираном сильно другой уровень по сравнению с осенними играми сборной?
— Совсем другой уровень. Намного выше. По всем параметрам. Сейчас соперник у нас был гораздо сильнее.
— Как оцените игру свою личную и игру команды в этом матче?
— Можно было лучше показать себя. Намного лучше.
— Почему не получилось? Несыгранность?
— Я думаю, да. Больше тренировок нужно для того, чтобы выходить из обороны так, как мы хотим.
— Какие плюсы выделите по итогам матча в Тегеране?
— Проверили себя на фоне сильных игроков, которые выступают в европейских чемпионатах, где интенсивность игры намного выше, чем в России.
— Выше даже топовых матчей РПЛ?
— На РПЛ в плане интенсивности наш матч с Ираном был в чем-то похож. Но все равно здесь, в этой товарищеской игре чуть повыше интенсивность была, – сказал форвард сборной России.
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