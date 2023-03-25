Вейналдум о 0:4: «Нидерланды позволили французам играть так, как им хотелось»

Теги сборная Нидерландов по футболу Сборная Франции по футболу Джорджиньо Вейналдум квалификация Евро-2024 Футбол

Джорджиньо Вейналдум оценил поражение сборной Нидерландов от Франции (0:4) в отборе Евро-2024.

«Мы позволили сопернику забить и сами осложнили себе жизнь. Когда пропускаешь через какие-то полторы минуты, это не очень хорошо.

У нас были моменты в первом тайме, однако мы позволили французам играть так, как им хотелось», – сказал полузащитник сборной Нидерландов.

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3 комментария

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Александра Александрова
Куман конечно может пытается играть в современный футбол , но это не тренер , Ван Гал тупо стайл автобус )
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Amalfitano
Привыкайте. С Куманом вы всем всё будете позволять. И вы потом окажитесь крайними.
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Yanuts1
Ощущение, что Куман словил звезду и постоянно пытается всем сказать о своём "тактическом гении". По итогу его решения скорее вызывают вопросы. Что в принципе было в Барселоне
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