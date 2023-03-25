Вейналдум о 0:4: «Нидерланды позволили французам играть так, как им хотелось»
Джорджиньо Вейналдум оценил поражение сборной Нидерландов от Франции (0:4) в отборе Евро-2024.
«Мы позволили сопернику забить и сами осложнили себе жизнь. Когда пропускаешь через какие-то полторы минуты, это не очень хорошо.
У нас были моменты в первом тайме, однако мы позволили французам играть так, как им хотелось», – сказал полузащитник сборной Нидерландов.
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