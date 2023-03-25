Вейналдум о 0:4: «Нидерланды позволили французам играть так, как им хотелось»

оценил поражение сборной Нидерландов от (0:4) в отборе Евро-2024.

«Мы позволили сопернику забить и сами осложнили себе жизнь. Когда пропускаешь через какие-то полторы минуты, это не очень хорошо.

У нас были моменты в первом тайме, однако мы позволили французам играть так, как им хотелось», – сказал полузащитник сборной Нидерландов.

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