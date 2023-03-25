Дешам про 4:0 с Нидерландами: «Проблемы у соперника не отменяют того, что сделала Франция. Важно побеждать дома»
Дидье Дешам прокомментировал победу Франции над Нидерландами (4:0).
«Мы отлично вернулись [после чемпионата мира], даже если у этой сборной Нидерландов были некоторые проблемы. Это не отменяет того, что мы сделали, атмосферы и того, мы не забили гол в конце.
Это очень хорошо. Важно побеждать дома, но впереди еще одна игра. У нас мало времени на восстановление», – сказал главный тренер сборной Франции в эфире TF1.
Мбаппе отлично оправдал высокое доверие своего менеджера 💪