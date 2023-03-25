Куман о 0:4 от Франции: «Нидерланды играли слишком наивно. Виню не только молодежь, от ветеранов тоже ждал большего»

Теги сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Сборная Франции по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Роналд Куман оценил поражение сборной Нидерландов от Франции (0:4) в отборе Евро-2024.

«Мы потеряли мяч в 20 метрах от ворот и были наказаны классным соперником. Играли слишком наивно.

Досадно, что многие игроки выбыли из-за вируса, но речь сейчас не об этом. Мы определенно сыграли не лучшим образом.

Я виню не только молодежь, от ветеранов я тоже ждал большего», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.

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3 комментария

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Илья Сутурин
А себя не?
+2
0
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Питер Пэн
Ответ Bai Max
А у физрука как всегда все виноваты, кроме него. Слава богу лапорта слил этот мерзкий баласт
С рыжим Нидерланды долго будут вспоминать 1/4 финала ЧМ-2022 как нереальную и сказочную историю, хехе
+2
-1
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Bai Max
А у физрука как всегда все виноваты, кроме него. Слава богу лапорта слил этот мерзкий баласт
+4
-1
+3
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