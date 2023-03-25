Куман о 0:4 от Франции: «Нидерланды играли слишком наивно. Виню не только молодежь, от ветеранов тоже ждал большего»
Роналд Куман оценил поражение сборной Нидерландов от Франции (0:4) в отборе Евро-2024.
«Мы потеряли мяч в 20 метрах от ворот и были наказаны классным соперником. Играли слишком наивно.
Досадно, что многие игроки выбыли из-за вируса, но речь сейчас не об этом. Мы определенно сыграли не лучшим образом.
Я виню не только молодежь, от ветеранов я тоже ждал большего», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.
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