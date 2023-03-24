Даниил Хлусевич: «Мы играем за сборную России, за свои цвета, за герб, за гимн. Мотивация есть всегда, у каждого»

сообщил, что футболисты сборной России всегда мотивированы.

сыграла вничью со (1:1) в товарищеском матче.

«Чувствуется, что Иран – участник чемпионата мира. Хороший соперник. Играют сильные футболисты. Получился интересный матч.

Мотивация есть всегда, у каждого из нас. Мы играем за сборную, за свои цвета, за свой герб, за свой гимн», – сказал полузащитник сборной России.

К сожалению, сборная России – это фантом

«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче