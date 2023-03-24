Даниил Хлусевич: «Мы играем за сборную России, за свои цвета, за герб, за гимн. Мотивация есть всегда, у каждого»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Спорт-Экспресс Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич сообщил, что футболисты сборной России всегда мотивированы.

Сборная России сыграла вничью со сборной Ирана (1:1) в товарищеском матче.

«Чувствуется, что Иран – участник чемпионата мира. Хороший соперник. Играют сильные футболисты. Получился интересный матч.

Мотивация есть всегда, у каждого из нас. Мы играем за сборную, за свои цвета, за свой герб, за свой гимн», – сказал полузащитник сборной России.

К сожалению, сборная России – это фантом

«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче

14 комментариев

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Sarumian
Мы играем за сборную России, за свои цвета, за герб, за гимн.

А за людей (болельщиков), которые покупают билеты и атрибутику играть не хотите ?
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Nur
Ответ OldRedWhite
Так точно ! Они давно под влиянием Запада … Начиная с Гетмана Скоропадского !
Я, вообще то, поюжнее имел ввиду народ)
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OldRedWhite
Ответ Nur
Это, типа, "ц" по английски "с"?
Так точно !
Они давно под влиянием Запада …
Начиная с Гетмана Скоропадского !
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Сергей Орлов
З глузду з’iхав, тi ж украiнець!)
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Nur
Ответ OldRedWhite
Ага ! Богдан Хмельницкий , к примеру ))) Ский = Цкий
Это, типа, "ц" по английски "с"?
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OldRedWhite
Ответ Nur
Ский — это другая национальность)))
Ага !
Богдан Хмельницкий , к примеру )))
Ский = Цкий
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Nur
Ответ OldRedWhite
Кто ещё обратил внимание ? Как только фамилия оканчивается на : ич , ко или ский - сразу в числе первых патриотов !
Ский — это другая национальность)))
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Ильдар Фарукшин
Спартак, Спартак, что ноете. Хоть видно что наши играли. Плохо, хорошо играли. Даже (не ожидал) Аршавин похвалил Зиньковского, Хлусевича. А другие что? Что вспомнить есть. Глядишь Карпин всех 8 выпустил. Дело получше было
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OldRedWhite
Кто ещё обратил внимание ?
Как только фамилия оканчивается на :
ич , ко или ский - сразу в числе первых патриотов !
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GenchiK
Ответ Спартак сила
каждый спартаковец играет за Россию каждый зенитчик за газовые бабки
то-то наиграли спартачи, лучший матч выдали!
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Гуго
Так играйте, а не вату катайте!
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Виталий
Правильные слова , удачи
+1
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Спартак сила
каждый спартаковец играет за Россию
каждый зенитчик за газовые бабки
+2
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Давид Agabekyan
Если вы с мотивацией так играете то как без неё?
+7
-1
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