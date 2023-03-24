Даниил Хлусевич: «Мы играем за сборную России, за свои цвета, за герб, за гимн. Мотивация есть всегда, у каждого»
Даниил Хлусевич сообщил, что футболисты сборной России всегда мотивированы.
Сборная России сыграла вничью со сборной Ирана (1:1) в товарищеском матче.
«Чувствуется, что Иран – участник чемпионата мира. Хороший соперник. Играют сильные футболисты. Получился интересный матч.
Мотивация есть всегда, у каждого из нас. Мы играем за сборную, за свои цвета, за свой герб, за свой гимн», – сказал полузащитник сборной России.
К сожалению, сборная России – это фантом
«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче
А за людей (болельщиков), которые покупают билеты и атрибутику играть не хотите ?
Они давно под влиянием Запада …
Начиная с Гетмана Скоропадского !
Богдан Хмельницкий , к примеру )))
Ский = Цкий
Как только фамилия оканчивается на :
ич , ко или ский - сразу в числе первых патриотов !
каждый зенитчик за газовые бабки