Кузяев об 1:1 с Ираном: «Не лучшая наша игра, но по самоотдаче нет вопросов. Все молодцы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Далер Кузяев Футбол

Далер Кузяев доволен самоотдачей сборной России в матче с Ираном (1:1).

30-летний полузащитник «Зенита» был капитаном сборной в этой игре.

«Конечно, капитанская повязка подразумевает некую ответственность. Я должен был стараться руководить и помогать ребятам на поле.

Игра в нашем исполнении была не лучшая, но по самоотдаче нет вопросов. Все ребята – молодцы», – сказал Кузяев.

К сожалению, сборная России – это фантом

«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trashbox
Мда. Как раз по самоотдаче множество вопросов.
За клубы вы все играете гораздо лучше и быстрее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Лучшие по самоотдаче, чего уж там скромничать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Очередная достойная ничья.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Далер, ты на жопе обогнал нашего ЦЗ чтобы прервать передачу. Это как?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Quiet Dad
Далер, да ладно право слово. Даже слепой Пью воскрес из своей могилы и прозрел!
Все всё прекрасно рассмотрели.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий