Кузяев об 1:1 с Ираном: «Не лучшая наша игра, но по самоотдаче нет вопросов. Все молодцы»
Далер Кузяев доволен самоотдачей сборной России в матче с Ираном (1:1).
30-летний полузащитник «Зенита» был капитаном сборной в этой игре.
«Конечно, капитанская повязка подразумевает некую ответственность. Я должен был стараться руководить и помогать ребятам на поле.
Игра в нашем исполнении была не лучшая, но по самоотдаче нет вопросов. Все ребята – молодцы», – сказал Кузяев.
К сожалению, сборная России – это фантом
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Все всё прекрасно рассмотрели.