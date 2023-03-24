Кузяев об 1:1 с Ираном: «Не лучшая наша игра, но по самоотдаче нет вопросов. Все молодцы»

доволен самоотдачей сборной России в матче с Ираном (1:1).

30-летний полузащитник «Зенита» был капитаном сборной в этой игре.

«Конечно, капитанская повязка подразумевает некую ответственность. Я должен был стараться руководить и помогать ребятам на поле.

Игра в нашем исполнении была не лучшая, но по самоотдаче нет вопросов. Все ребята – молодцы», – сказал Кузяев.

К сожалению, сборная России – это фантом

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