считает отстранение России от международных турниров несправедливым.

– Отстранение России от международных турниров несправедливо?

– Конечно. Все знают, что мешать политику и спорт бессмысленно. Я понимаю: ничего личного, только бизнес. Но в конечном итоге ситуация грустная.

Это к вопросу о , да и тоже: никто ничего толком не говорит, просто банят Россию, и все. А зачем? Кому они сделали лучше? Только хуже.

Многие русские сейчас впервые играли бы в Лиге чемпионов или стремились бы к ней. Нет, просто убивают их мечты, и все. Ладно, приходится это делать – но почему никак не поддержать самих футболистов?

Хоть бы психологов выделили, как-то поддержали бы. Но таких программ никто не вводит, – сказал аргентинский защитник «Пари НН».

«Путин – мастер геополитики, он защищает права России. Для аргентинцев он не диктатор, у нас его считают умным». Защитник «Пари НН» Масоэро о президенте РФ

Защитник «Пари НН» Масоэро: «США подавали СССР как что-то негативное, но то хорошее, что сейчас есть в России, – благодаря Советскому Союзу»