Масоэро об отстранении России: «Мешать политику и спорт бессмысленно. Никто ничего не говорит, просто банят. Многие русские впервые играли бы в ЛЧ – убивают их мечты»
Лукас Масоэро считает отстранение России от международных турниров несправедливым.
– Отстранение России от международных турниров несправедливо?
– Конечно. Все знают, что мешать политику и спорт бессмысленно. Я понимаю: ничего личного, только бизнес. Но в конечном итоге ситуация грустная.
Это к вопросу о Джанни Инфантино, да и УЕФА тоже: никто ничего толком не говорит, просто банят Россию, и все. А зачем? Кому они сделали лучше? Только хуже.
Многие русские сейчас впервые играли бы в Лиге чемпионов или стремились бы к ней. Нет, просто убивают их мечты, и все. Ладно, приходится это делать – но почему никак не поддержать самих футболистов?
Хоть бы психологов выделили, как-то поддержали бы. Но таких программ никто не вводит, – сказал аргентинский защитник «Пари НН».
«Путин – мастер геополитики, он защищает права России. Для аргентинцев он не диктатор, у нас его считают умным». Защитник «Пари НН» Масоэро о президенте РФ
Защитник «Пари НН» Масоэро: «США подавали СССР как что-то негативное, но то хорошее, что сейчас есть в России, – благодаря Советскому Союзу»
Так держать !
Причем вторая операция НАТО с теми самими бомбежками Белграда в 1999 году, не помешала сборной играть на Евро - 2000.