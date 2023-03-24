Масоэро об отстранении России: «Мешать политику и спорт бессмысленно. Никто ничего не говорит, просто банят. Многие русские впервые играли бы в ЛЧ – убивают их мечты»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА Джанни Инфантино Политика Пари НН Лукас Масоэро Футбол

Лукас Масоэро считает отстранение России от международных турниров несправедливым.

– Отстранение России от международных турниров несправедливо?

– Конечно. Все знают, что мешать политику и спорт бессмысленно. Я понимаю: ничего личного, только бизнес. Но в конечном итоге ситуация грустная.

Это к вопросу о Джанни Инфантино, да и УЕФА тоже: никто ничего толком не говорит, просто банят Россию, и все. А зачем? Кому они сделали лучше? Только хуже.

Многие русские сейчас впервые играли бы в Лиге чемпионов или стремились бы к ней. Нет, просто убивают их мечты, и все. Ладно, приходится это делать – но почему никак не поддержать самих футболистов?

Хоть бы психологов выделили, как-то поддержали бы. Но таких программ никто не вводит, – сказал аргентинский защитник «Пари НН».

«Путин – мастер геополитики, он защищает права России. Для аргентинцев он не диктатор, у нас его считают умным». Защитник «Пари НН» Масоэро о президенте РФ

Защитник «Пари НН» Масоэро: «США подавали СССР как что-то негативное, но то хорошее, что сейчас есть в России, – благодаря Советскому Союзу»

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44 комментария

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Chernoy
Сво это уже не политика. Пока была политика и все хитрожопили, никого и не банили.
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Vasiliy S
А россияне убивают украинцев
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damondiamond
Ответ tiga1
Россию туда официально пригласил президент , а пиндосы туда не законно приперлись
для чего пригласил?
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damondiamond
Ответ tiga1
почему за бомбежку югославии сша не отрстранили ?
не знаю, Я тогда ещё не родился
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Al561
В таких случаях, чтоб не выглядеть буратино, надо читать документы первоисточники, там обычно все написано, за что, зачем, почему, сколько и как долго)))
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Donald J. Trump
Ответ Александр Кузичкин
у ФРГ просто не было сборной до 1950-ых годов. Там почти весь молодняк,который умел +- играть в футбол на нормальном европейском уровне,был либо в плену,либо убит,либо калеками
В Германии не было 11 мужчин, что бы сыграть в футбол? Были конечно и желание было. Тогда был политический вопрос. С немцами никто не хотел играть в футбол. Итальянцы были уже на олимпиаде 1948. А немцев и японцев - нет.
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Valentin Kompaneytsev
Масоэро правильно говорит.
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Кирилл Вырвихвист
Многие бразильцы впервые бы играли в ЛЧ на деньги Газпрома - убивают их мечты!
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tiga1
Ответ damondiamond
наверное, в тот момент, когда и остальные участники, ведь РФ совместно с коалицией под предводительством США борются с террористической организацией. А к чему вопрос?
Россию туда официально пригласил президент , а пиндосы туда не законно приперлись
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tiga1
Ответ damondiamond
вот не задача, все время играли в лч, а тут ничего не сделали и отстранили, бардак какой-то, ни с того, ни с сего просто выкинули из лч
почему за бомбежку югославии сша не отрстранили ?
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Александр Кузичкин
Ответ Ебздрогыч
Когда рядом убивают людей как-то не так важно, что убивают мечты футболистов
согласен,странно,почему Украина за эти 8 лет съездила на 2 евро. Должны были отстранить
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Александр Кузичкин
Ответ Donald J. Trump
Спорт - это и есть продолжение политики, только на спортивных аренах. Со сборной ФРГ начали играть только в начале 50-х. Югославию забанили в 92, 94 и 96 годах. Тоже самое ждёт и сборную России.
у ФРГ просто не было сборной до 1950-ых годов. Там почти весь молодняк,который умел +- играть в футбол на нормальном европейском уровне,был либо в плену,либо убит,либо калеками
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OldRedWhite
Ответ Gagarin Party
Когда США выведет из Сирии армию?
Вы прямо Анка - пулеметчица !
Так держать !
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Donald J. Trump
Ответ Gagarin Party
когда США забанят?
Никогда
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Злобный Конь
Многие украинцы тоже впервые сыграли бы в ЛЧ. Или поболели бы. Но их просто убивают.
+6
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Tigranodovar
Ответ RSM-1930
Но ведь Армению с Азербайджаном не отстраняют? И США не отстраняли
Армения и Азербайджан тоже не принимали участие в отборе к ЧМ 1994 года из-за войны.
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teto
Мне кажется что RussiaToday вещает на Аргентину.
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Gagarin Party
Ответ damondiamond
понятия не имею почему почти все страны отказываются играть со сборной и клубами
из за Навального наверно🤔
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damondiamond
Ответ Gagarin Party
сынок, Россия в Сирии по официальному приглашению правительства Сирии. США никто не приглашал. А нефть по какому праву они воруют?
приглашение для чего?
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Gagarin Party
Ответ damondiamond
наверное, в тот момент, когда и остальные участники, ведь РФ совместно с коалицией под предводительством США борются с террористической организацией. А к чему вопрос?
да и борятся с тем, что сами создали после нападения на Ирак. Так что включи головушку пока не поздно.
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damondiamond
Ответ Саша Казанов
А что сделали то?
понятия не имею почему почти все страны отказываются играть со сборной и клубами
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zzzeeerrrooo
Ответ Gagarin Party
когда США забанят?
Никогда
+1
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Tigranodovar
Ответ Donald J. Trump
Спорт - это и есть продолжение политики, только на спортивных аренах. Со сборной ФРГ начали играть только в начале 50-х. Югославию забанили в 92, 94 и 96 годах. Тоже самое ждёт и сборную России.
Так там до конца 95 года война была сплошная, до подписания Дейтонских соглашений в декабре 1995 года.

Причем вторая операция НАТО с теми самими бомбежками Белграда в 1999 году, не помешала сборной играть на Евро - 2000.
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Gagarin Party
Ответ damondiamond
наверное, в тот момент, когда и остальные участники, ведь РФ совместно с коалицией под предводительством США борются с террористической организацией. А к чему вопрос?
сынок, Россия в Сирии по официальному приглашению правительства Сирии. США никто не приглашал. А нефть по какому праву они воруют?
+6
-3
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Gagarin Party
Ответ Gagarin Party
Когда США выведет из Сирии армию?
ожидаемо полетели минусы либеральные. А что не так, ребятушки? что США делают на территории Сирии?
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