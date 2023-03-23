Парень певицы Розалии проиграл ей спор об исходе класико: «Дерьмо! Целый месяц придется мыть и подметать весь дом»

Певица Розалия выиграла спор об исходе матча «Барселоны» с « ».

Каталонский клуб обыграл «Реал» (2:1) в 26-м туре . В этом матче «Барса» играла в футболках с логотипом испанской исполнительницы.

Розалия поспорила со своим парнем, пуэрториканским певцом Рау Алехандро, о результате класико и победила. Теперь Алехандро придется целый месяц убираться дома.

«Дерьмо! Мне целый месяц придется мыть и подметать весь дом», – прокомментировал поражение музыкант.

«Барса» официально представила форму с логотипом певицы Розалии