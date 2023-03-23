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Парень певицы Розалии проиграл ей спор об исходе класико: «Дерьмо! Целый месяц придется мыть и подметать весь дом»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига светская хроника Класико музыка Футбол

Певица Розалия выиграла спор об исходе матча «Барселоны» с «Реалом».

Каталонский клуб обыграл «Реал» (2:1) в 26-м туре Ла Лиги. В этом матче «Барса» играла в футболках с логотипом испанской исполнительницы.

Розалия поспорила со своим парнем, пуэрториканским певцом Рау Алехандро, о результате класико и победила. Теперь Алехандро придется целый месяц убираться дома.

«Дерьмо! Мне целый месяц придется мыть и подметать весь дом», – прокомментировал поражение музыкант.

«Барса» официально представила форму с логотипом певицы Розалии

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14 комментариев

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Александра Александрова
Давай молча убирайся !место тряпки можешь использовать форму судейского кабинета !
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Кирилл.С-Пб
Ответ Нейтральный критик
Наедаться на ночь вредно. Ни на есть.
т9 штука странная...
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avcgloronalduMU
ну кто теперь с-чка
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Нейтральный критик
Ответ Кирилл.С-Пб
Новость что не наесть спортивная...
Наедаться на ночь вредно. Ни на есть.
+1
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damondiamond
Ответ Кирилл.С-Пб
Новость что не наесть спортивная...
что наедать хотите?
+2
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Амин Чич
Я представляю, что была должна донна Розалия своему мужу , после 2:8 от Баварии
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blaugrano
Что ещё за класико на нашем сайте поп-музыки? Опять футбол какой-то?
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Timeofinjoy
Не, ну тут надо еще спорить!!))
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Александр Зубков
Говорят как то болгарский( или румынский) Левски Спартаку проиграл, так Киркоров не только пол вылизывал
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Инженер Управляющий
держите в курсе
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Sakhib Dagalaev
Очень интересно
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ljolik888
Мужик сказал - мужик сделал . Правда я не думаю что у них много времяни быть дома . Все таки популярные люди - концерты , тусовки и так далее !
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Shadow1882
Ужас. А кто это?
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Кирилл.С-Пб
Новость что не наесть спортивная...
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