Форвард Ирана Тареми о матче с Россией: «Легко могли выиграть. У нас было много моментов»

Теги Порту Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Мехди Тареми Футбол

Форвард сборной Ирана Мехди Тареми считает, что его команда легко могла обыграть Россию.

Товарищеский матч сборных в Тегеране закончился со счетом 1:1.

«К счастью, это была хорошая игра. У нас было много моментов, мы легко могли выиграть, но ситуация так сложилась, что мы не выиграли.

После забитого мяча команда почувствовала положительную энергию, и мы хорошо заиграли», – сказал игрок «Порту».

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23 комментария

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Сергей Ефимов
Ответ Pb-SE
А гол, забитый в гостях, России что-нибудь даёт на предстоящих центральноазиатских играх?
Гол забитый на выезде считается за два
Не два мяча, в просто за два)))
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Ali Artikov
На хрена Иваны тут делают
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Александр Скворцов
Позорники наши футболеры! Даже Иран не смогли обыграть!
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vdm23
Ответ T622222
Какой позор даже этот понимает что мы….
ты не прав, это отличный футболист выступает за Порту
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Pb-SE
Ответ mr kovalsky
Все равно в стыки попадут
Для стыков нужна ничья Кыргызстана с Индонезией
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Фёдор Кузнецов
Ответ Никита Самарин
Тареми надо сказать спасибо, что хоть ничью увезли из Тегерана. В дополнительное время просто простил нас.
Там больше по моему 10 номер прощал
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Фёдор Кузнецов
Ответ T622222
Какой позор даже этот понимает что мы….
"Этот" как Вы выразились так то один из лучших игроков чемпионата Португалии, и имеет отличную статистику в Лише Чемпионов
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СИ
Из этой игры у меня сложилось личное впечатление и мнение: Ключевое слово «легко» Да , не самым сильным составом сборная Ирана легко пешком могла выиграть этот матч с разницей в пять мячей. Но почему то не стала выигрывать и для меня это загадка. Пожалела? Или что то другое - дружба, жвачка ?
Но если это так как я думаю, то и то крайне унизительно. А может быть все таки не смогла выиграть не повезло или слишком слабый состав у Ирана - уровня Узбекистана или Таджикистана?
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Wiley Fox
Кого там побеждать? Карпин не тренер, игроки ростова просто днища
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Илья Анатольевич
Кто что бы не говорил, а я считаю, что проблемы сборной исключительно в психологии.
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ЫЫыыы
Ответ Никита Самарин
Тареми надо сказать спасибо, что хоть ничью увезли из Тегерана. В дополнительное время просто простил нас.
Валера- физрук. Сборная без Дзюбы- посмешище
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Шамиль Абдулпатахов
Интересно, сборная какой страны слабее сборной России?))
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Andrew Petrov
Иранцы удивили слабой реализацией своих моментов,похоже в их планы не входило побеждать
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mr kovalsky
Ответ Pb-SE
А гол, забитый в гостях, России что-нибудь даёт на предстоящих центральноазиатских играх?
Все равно в стыки попадут
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rooney1990
Не то что выиграть, там и разгром мог бы быть....
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Кирилл.С-Пб
Был бы Кутепев, вам бы вообще..... был!
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CriminalJoint62
Ответ T622222
Какой позор даже этот понимает что мы….
Какой «этот»? «Этот» чувак забивал Челси через себя в четвертьфинале ЛЧ. Проявите немного уважения
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зак
Согласен что сб. РФ полное дно, но и выйграете сначала сам транжирит моменты и говорит что могли..
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Собака хаски в маске
совершенно точно, правда что там,физручонку Карпачонку и другим пофиг было двадцать раз на матч
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Homelender_666
Ответ Pb-SE
А гол, забитый в гостях, России что-нибудь даёт на предстоящих центральноазиатских играх?
Думаете, уже пора считать расклады?
+34
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Pb-SE
А гол, забитый в гостях, России что-нибудь даёт на предстоящих центральноазиатских играх?
+15
-4
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Никита Самарин
Тареми надо сказать спасибо, что хоть ничью увезли из Тегерана. В дополнительное время просто простил нас.
+6
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T622222
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