Форвард Ирана Тареми о матче с Россией: «Легко могли выиграть. У нас было много моментов»

Форвард сборной Ирана Мехди Тареми считает, что его команда легко могла обыграть Россию.

Товарищеский матч сборных в Тегеране закончился со счетом 1:1.

«К счастью, это была хорошая игра. У нас было много моментов, мы легко могли выиграть, но ситуация так сложилась, что мы не выиграли.

После забитого мяча команда почувствовала положительную энергию, и мы хорошо заиграли», – сказал игрок « ».

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