Форвард Ирана Тареми о матче с Россией: «Легко могли выиграть. У нас было много моментов»
Форвард сборной Ирана Мехди Тареми считает, что его команда легко могла обыграть Россию.
Товарищеский матч сборных в Тегеране закончился со счетом 1:1.
«К счастью, это была хорошая игра. У нас было много моментов, мы легко могли выиграть, но ситуация так сложилась, что мы не выиграли.
После забитого мяча команда почувствовала положительную энергию, и мы хорошо заиграли», – сказал игрок «Порту».
Жизнь Ирана в деталях. Три дня в стране, которую душат санкциями
Не два мяча, в просто за два)))
Но если это так как я думаю, то и то крайне унизительно. А может быть все таки не смогла выиграть не повезло или слишком слабый состав у Ирана - уровня Узбекистана или Таджикистана?