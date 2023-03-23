В Стамбуле задержали нескольких фанатов «Зенита». «Фенербахче» заявил, что не в курсе

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция происшествия болельщики Футбол

Болельщики «Зенита» задержаны в Стамбуле после конфликта с фанатами «Фенербахче».

Как сообщает Sport24, речь идет о нескольких россиянах. Клубы сотрудничают с целью установления личности задержанных.

В «Фенербахче» дали комментарий по поводу происшествия на товарищеской игре, организованной с целью сбора средств для пострадавших от землетрясений в Турции.

«Был небольшой инцидент, но уже все хорошо. «Зенит» и «Фенербахче» – друзья. Сегодня был хороший день для товарищеского матча», – сказал член совета директоров Салахаттин Баки.

«Мы не обладаем информацией по поводу задержания кого-либо после матча», – добавил он.

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1 комментарий

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Direct free kick
Голосовать они пошли на улицы ночного стамбула в коротеньких шортиках
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