В Стамбуле задержали нескольких фанатов «Зенита». «Фенербахче» заявил, что не в курсе

Болельщики « » задержаны в Стамбуле после конфликта с фанатами « ».

Как сообщает Sport24, речь идет о нескольких россиянах. Клубы сотрудничают с целью установления личности задержанных.

В «Фенербахче» дали комментарий по поводу происшествия на товарищеской игре, организованной с целью сбора средств для пострадавших от землетрясений в Турции.

«Был небольшой инцидент, но уже все хорошо. «Зенит» и «Фенербахче» – друзья. Сегодня был хороший день для товарищеского матча», – сказал член совета директоров Салахаттин Баки.

«Мы не обладаем информацией по поводу задержания кого-либо после матча», – добавил он.