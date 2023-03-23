Где смотреть Балтика – КАМАЗ, во сколько прямая трансляция матча, Первая лига 26 марта
В воскресенье, 26 марта, сыграют Балтика и КАМАЗ в 24 туре Первой Лиги по футболу (ФНЛ).
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- Игра пройдет на стадионе «Калининград».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Балтика – КАМАЗ
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
Первая лига по футболу (ФНЛ): все новости
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