Зиньковский об 1:1 с Ираном: «Хороший результат. Сил после матча почти не осталось»

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Антон Зиньковский Футбол

Антон Зиньковский доволен ничьей сборной России с Ираном (1:1) в товарищеском матче.

«Тяжелый, интересный матч. Давно хотел дебютировать, сыграть за сборную. Спасибо тренерскому штабу, что вызвали, и мне удалось это сделать. Конечно, было интересно посмотреть себя на уровне хорошей сборной. 

Иран – хорошая команда, сил после матча почти не осталось. У них два высококлассных форварда, которые постоянно цеплялись за мячи и создавали моменты. Мы старались как могли, победить не получилось, но ничья – тоже хороший результат.

Очень понравилась атмосфера на стадионе, почувствовали ее еще перед разминкой, когда вышли посмотреть поле. В тот момент на трибунах уже было много болельщиков», – сказал хавбек сборной России.

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12 комментариев

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zanuda59
Результат может и хороший, а вот качество игры, нет. А у Зиньковского силы закончились, как только пенальти заработал. До этого был лучший.
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Nogi dryably
я правильно понимаю что Зиньковский это новый Головин распиаренный ноль
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natetinain
что у зиньковского сил не осталось - не удивлен. но большинство наших футболеров неплохо отдохнуло за эту игру.
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m1t9
а вы спрашиваете, зачем такие игры. вон на зиньковского посмотрите, еще неск таких игр и уедет в европу, в середняках топ-5 не потеряется точно
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Filipp Gorski
Ответ Dr.Gebbelsss
Результат хороший! Зиньковский вчера одним из лучших, если не лучшим был на поле! а вот сама игра нашй оставляет много вопросов...
Думаю сейчас абсолютно глубоко на**** на результат сборной РПЛовцев в обыкновенных товарняках
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Спартак сила
лучший игрок матча Спартаковцы всегда тащат сборную
🤣 вчера ты говорил, что Карпин не тех игроков вызывает. 8☝ спартачей вызвал.))
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Dr.Gebbelsss
Результат хороший! Зиньковский вчера одним из лучших, если не лучшим был на поле! а вот сама игра нашй оставляет много вопросов...
что бы была игра, нужно больше игр. и понять, что нам нужно в данной ситуации . наигрывать основу или подтягивать молодёжь или дать повариться в сборной как можно большему количеству игроков.
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Dr.Gebbelsss
Результат хороший!
Зиньковский вчера одним из лучших, если не лучшим был на поле!
а вот сама игра нашй оставляет много вопросов...
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maks44
Как говорится, и на том спасибо...
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Evgen51Sever
Конечно хороший
Иран ведь явно должен был выигрывать)

Как минимум в конце должны были прибить наши бревна. Как не попали, ума не приложу
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Спартак сила
лучший игрок матча
Спартаковцы всегда тащат сборную
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-5
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porosenochek
Неплохо накинул насчет фан уйди в конце...
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