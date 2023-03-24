Зиньковский об 1:1 с Ираном: «Хороший результат. Сил после матча почти не осталось»

доволен ничьей сборной России с (1:1) в товарищеском матче.

«Тяжелый, интересный матч. Давно хотел дебютировать, сыграть за сборную. Спасибо тренерскому штабу, что вызвали, и мне удалось это сделать. Конечно, было интересно посмотреть себя на уровне хорошей сборной.

Иран – хорошая команда, сил после матча почти не осталось. У них два высококлассных форварда, которые постоянно цеплялись за мячи и создавали моменты. Мы старались как могли, победить не получилось, но ничья – тоже хороший результат.

Очень понравилась атмосфера на стадионе, почувствовали ее еще перед разминкой, когда вышли посмотреть поле. В тот момент на трибунах уже было много болельщиков», – сказал хавбек сборной России.