Экс-тренер «Рубина» Докампо: «Хвича был сосредоточен на футболе: жил на базе, дополнительно тренировался, учил языки»

Теги Рубин серия А Италия Наполи Эдуардо Докампо Матч ТВ Хвича Кварацхелия Футбол

Бывший тренер «Рубина» отметил профессионализм Хвичи Кварацхелии.

– Во втором заходе в «Рубине», когда вы помогали Роману Шаронову, пересекались с Хвичей. Он особенный?

– Да, это сразу было заметно. Думаю, всем было очевидно, что он вырастет в большого игрока и уедет в Европу. Помните, даже Семин говорил, что плакал, когда узнал об уходе Кварахцелии из «Локомотива».

В «Рубине» Хвича был очень сосредоточен на футболе. Жил на базе, постоянно дополнительно тренировался. Они ходили по вечерам с [Зурико] Давиташвили и индивидуально работали на поле. Плюс Хвича работал с репетитором по русскому, учил языки.

– Могли представить его с бокалом пива или вина? Отец Хвичи в интервью рассказывал, что сын вообще не пьет.

– Нет (смеется), не представляю. Хвича был такой хороший мальчик, сильный игрок. Плюс он жил на базе. Так что для меня это невозможно, – сказал Эдуардо Докампо.

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5 комментариев

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coimbra
Ответ Amalfitano
Хвича просто не всегда понимал, что ему говорят на русском. Вот и результат.))
А Мхитарян понимал что ему говорят?
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Amalfitano
Ответ AdekvaT
Это хорошо что деньги его не портят, устоял. Если бы, например, Давыдов также себя вел, не зря же его хвалили - возможно сиял бы на поле...
Хвича просто не всегда понимал, что ему говорят на русском. Вот и результат.))
0
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-1
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Amalfitano
К слову сказать, Мхитарян в Донецке тоже жил на базе и учил языки.
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AdekvaT
Это хорошо что деньги его не портят, устоял. Если бы, например, Давыдов также себя вел, не зря же его хвалили - возможно сиял бы на поле...
0
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0
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Кинг Конг Жив
Да как то верится с трудом, что в Рубине он был сосредоточен на футболе. Были игры когда он откровенно филонил на поле, и за это его часто меняли. Также часто слышал комментарии о нем что игрок талант, но не сильно напрягается. Переход в Наполи это подтвердил. Вот в Наполи он действительно сосредоточен на футболе, и все это видят.
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