Экс-тренер «Рубина» Докампо: «Хвича был сосредоточен на футболе: жил на базе, дополнительно тренировался, учил языки»

Бывший тренер «Рубина» отметил профессионализм Хвичи Кварацхелии.

– Во втором заходе в «Рубине», когда вы помогали Роману Шаронову, пересекались с Хвичей. Он особенный?

– Да, это сразу было заметно. Думаю, всем было очевидно, что он вырастет в большого игрока и уедет в Европу. Помните, даже Семин говорил, что плакал, когда узнал об уходе Кварахцелии из «Локомотива».

В «Рубине» Хвича был очень сосредоточен на футболе. Жил на базе, постоянно дополнительно тренировался. Они ходили по вечерам с [Зурико] Давиташвили и индивидуально работали на поле. Плюс Хвича работал с репетитором по русскому, учил языки.

– Могли представить его с бокалом пива или вина? Отец Хвичи в интервью рассказывал, что сын вообще не пьет.

– Нет (смеется), не представляю. Хвича был такой хороший мальчик, сильный игрок. Плюс он жил на базе. Так что для меня это невозможно, – сказал Эдуардо Докампо.

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