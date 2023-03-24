Генсек РФС: «Есть желание пригласить Иран сыграть в России. Ориентировочно на осень»

заявил о желании провести товарищеский матч с Ираном в России.

Накануне в Тегеране сборная России сыграла с Ираном вничью (1:1).

«Игра с Ираном оправдала ожидания, я рад, что она состоялась. Качество оценивать главному тренеру, но я благодарен команде за то, что отдавались игре и сделали все для победы.

Конечно, обидно, что не смогли выиграть. Но у нас был непростой соперник. При всем уважении к Киргизии, Таджикистану и Узбекистану Иран гораздо выше уровнем. И наша команда достойно проявила себя на его фоне. Это сильнейший соперник за последний год.

Есть желание пригласить Иран сыграть в России. Разговоры идут — ориентировочно на осень, так как уже в ноябре у них стартует отборочный турнир. Но пока не будем забегать вперед», — сказал генеральный секретарь .

К сожалению, сборная России – это фантом