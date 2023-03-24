Генсек РФС: «Есть желание пригласить Иран сыграть в России. Ориентировочно на осень»

Теги Сборная России по футболу РФС Сборная Ирана по футболу Максим Митрофанов товарищеские матчи (сборные) Футбол

Максим Митрофанов заявил о желании провести товарищеский матч с Ираном в России.

Накануне в Тегеране сборная России сыграла с Ираном вничью (1:1).

«Игра с Ираном оправдала ожидания, я рад, что она состоялась. Качество оценивать главному тренеру, но я благодарен команде за то, что отдавались игре и сделали все для победы.

Конечно, обидно, что не смогли выиграть. Но у нас был непростой соперник. При всем уважении к Киргизии, Таджикистану и Узбекистану Иран гораздо выше уровнем. И наша команда достойно проявила себя на его фоне. Это сильнейший соперник за последний год.

Есть желание пригласить Иран сыграть в России. Разговоры идут — ориентировочно на осень, так как уже в ноябре у них стартует отборочный турнир. Но пока не будем забегать вперед», — сказал генеральный секретарь РФС.

К сожалению, сборная России – это фантом

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5 комментариев

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Джавод
Может в России?
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Пользователь Имени
А мне уже хватило. Смотреть на эти муки очень сложно. Хорошо отношусь к Карпину, но смотреть его команды очень тяжело
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Да приостановите уже сборную. Игрокам не интересно, футболистам не интересно, тренеру не интересно... Не нужна она сейчас. И не скоро окажется нужна.
+2
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alexsem69
ответочка😆
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Kemal Gul
Ещё можно суперсерию с Ираном устроить, как в хоккее! Ну а че, других вариантов всё равно не предвидится
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