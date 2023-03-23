«Диего сыграл в ящик». Английский фанат привез в Неаполь флаг с надписью о смерти Марадоны

Болельщик сборной привез в Неаполь оскорбительную для местных фанатов символику.

Как передает Сorriere Dello Sport, фанат был сфотографирован в поезде с английским флагом, на котором размещена надпись о смерти экс-форварда « » : «Диего сыграл в ящик».

Изображение: twitter.com/HooligansTV_eu

Матч Италии с Англией в квалификации Евро-2024 начался в 22:45 по московскому времени.

Италия – Англия. 0:1 – Райс открыл счет. Онлайн-трансляция