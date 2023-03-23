«Диего сыграл в ящик». Английский фанат привез в Неаполь флаг с надписью о смерти Марадоны
Болельщик сборной Англии привез в Неаполь оскорбительную для местных фанатов символику.
Как передает Сorriere Dello Sport, фанат был сфотографирован в поезде с английским флагом, на котором размещена надпись о смерти экс-форварда «Наполи» Диего Марадоны: «Диего сыграл в ящик».
Изображение: twitter.com/HooligansTV_eu
Матч Италии с Англией в квалификации Евро-2024 начался в 22:45 по московскому времени.
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