«Диего сыграл в ящик». Английский фанат привез в Неаполь флаг с надписью о смерти Марадоны

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Болельщик сборной Англии привез в Неаполь оскорбительную для местных фанатов символику.

Как передает Сorriere Dello Sport, фанат был сфотографирован в поезде с английским флагом, на котором размещена надпись о смерти экс-форварда «Наполи» Диего Марадоны: «Диего сыграл в ящик».

Изображение: twitter.com/HooligansTV_eu

Матч Италии с Англией в квалификации Евро-2024 начался в 22:45 по московскому времени.

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6 комментариев

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Yuri Ten
Как-бы ему самому не сыграть в ящик в Неаполе
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Надоело париться в бане
Чую в ближайшие часы в ящик может сыграть и сам фанат. Лицо запалил, говорят в Неаполе его уже разыскивают
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Alexandr Kuzavko
Если пройдётся по городу с этим флагом, местные тиффози ему бысто по башке надают, или что у него там вместо головы.
+1
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Streetbor
пусть по городу с таким флагом пройдёт 😐 Помянем этого смельчака бгг
+3
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Кокич
Неплохой в общем-то был парень...
+3
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Пепси пеналдувич
Иди0т
+4
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