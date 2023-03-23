Манчини об усилении мер безопасности в Неаполе перед матчем с Англией: «Футбол должен быть праздником, но обычно болельщики гостей доставляли нам неприятности»

надеется, что болельщики не испортят атмосферу матча и Италии.

Сборные Италии и Англии встретятся в рамках квалификации Евро-2024. Первый матч пройдет в четверг, 23 марта, в Неаполе.

Ранее сообщалось, что городская полиция усилила меры безопасности в городе и договорилась о сотрудничестве со Скотленд-Ярдом, чтобы предотвратить возможные столкновения фанатов.

«Я не полицейский, но обычно болельщики команды гостей, приезжая сюда, доставляли неприятности – мы видели это в Лиге чемпионов.

Если люди, приезжая сюда, ведут себя культурно, то проблем не возникает. Нам стоит беспокоиться о том, что происходит на поле, потому что футбол должен быть праздником», – сказал тренер сборной Италии.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Италии и Англии. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Горящие машины, конфликты с полицией – фанам «Айнтрахта» запрещали ехать в Неаполь, но они все равно там