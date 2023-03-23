Манчини об усилении мер безопасности в Неаполе перед матчем с Англией: «Футбол должен быть праздником, но обычно болельщики гостей доставляли нам неприятности»

Теги Роберто Манчини Сборная Англии по футболу сборная Италии по футболу серия А Италия болельщики Наполи квалификация Евро-2024 Футбол

Роберто Манчини надеется, что болельщики не испортят атмосферу матча Англии и Италии.

Сборные Италии и Англии встретятся в рамках квалификации Евро-2024. Первый матч пройдет в четверг, 23 марта, в Неаполе.

Ранее сообщалось, что городская полиция усилила меры безопасности в городе и договорилась о сотрудничестве со Скотленд-Ярдом, чтобы предотвратить возможные столкновения фанатов.

«Я не полицейский, но обычно болельщики команды гостей, приезжая сюда, доставляли неприятности – мы видели это в Лиге чемпионов.

Если люди, приезжая сюда, ведут себя культурно, то проблем не возникает. Нам стоит беспокоиться о том, что происходит на поле, потому что футбол должен быть праздником», – сказал тренер сборной Италии.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Италии и Англии. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Горящие машины, конфликты с полицией – фанам «Айнтрахта» запрещали ехать в Неаполь, но они все равно там

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Rio de Janeiro
Исторически противостояние Италия-Англия это всё же не Англия-Германия и не Италия-Франция.О мерах безопасности думают скорее в контексте финала последнего Евро и поведения английского быдла вокруг того матча
Неаполь же самый спокойный город в мире. Там свои фанаты ничего противозаконного не делают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
Исторически противостояние Италия-Англия это всё же не Англия-Германия и не Италия-Франция.О мерах безопасности думают скорее в контексте финала последнего Евро и поведения английского быдла вокруг того матча
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ LLiriKK
Англосаксы это творят и не переодеваясь.
Да там одни алкаши , им бы пива нахлебаться и песенки свои поорать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Будет жарко в Неаполе
Южные итальянцы и бриты, срывающиеся с цепи выезжая за пределы Туманного Альбиона
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LLiriKK
Ответ Алексей Ненахов
Ах эти англосаксы приезжают с ножами и переодевшись в неаполитанцев , творят беспорядки
Англосаксы это творят и не переодеваясь.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ах эти англосаксы приезжают с ножами и переодевшись в неаполитанцев , творят беспорядки
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий