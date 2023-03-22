Полиция Неаполя из-за прибытия 2500 английских фанатов усилила меры безопасности и сотрудничает со Скотленд-Ярдом. Местные ультрас шлют приезжим угрозы

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Власти Неаполя опасаются беспорядков перед матчем Италии с Англией 23 марта.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в город прибудет порядка 2 500 английских болельщиков, в связи с чем местная полиция намерена усилить контроль правопорядка и уже наладила сотрудничество со Скотленд-Ярдом с целью предотвращения возможных потасовок. Фанаты уже предупреждены, что у них будут изыматься предметы, которые потенциально могут быть использованы в деструктивных целях.

Приезжие фанаты будут доставлены на стадион на 20 автобусах, места их проживания и территория у отелей, где остановятся сборные, будет под особым контролем.

Отмечается, что неаполитанские ультрас уже прислали организаторам фан-матча, запланированного на 23 марта, письмо с угрозами, из-за чего игру пришлось отменить.

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8 комментариев

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T622222
Да кого там от кого охранять надо итальянки и ножиком могут
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Lindeman
В финале лч видели мы это сотрудничество
"Мы в ######!"©
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Я лопнул от смеха
Где англичане любят носить нож? В животе(с)
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Lindeman
Ответ red hikkikomori
А если бы приехали французы то сотрудничали бы с комиссаром Жибером)
В финале лч видели мы это сотрудничество
+1
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dr. cage
Ответ Ashan Sorokin
Хочется верить что жители Неаполя не опозорят свой город и настучат, британцам по голове
Там без вариантов..
У англичан в основном только понты..
В XXI веке, на всех турнирах сборных и матчах ЕК английские фанаты качественно огребали..
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red hikkikomori
А если бы приехали французы то сотрудничали бы с комиссаром Жибером)
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Ashan Sorokin
Хочется верить что жители Неаполя не опозорят свой город и настучат, британцам по голове
+4
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Любезный Коссутий
а местными ультрас карабинеры не собираются заняться?
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