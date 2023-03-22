Полиция Неаполя из-за прибытия 2500 английских фанатов усилила меры безопасности и сотрудничает со Скотленд-Ярдом. Местные ультрас шлют приезжим угрозы

Власти Неаполя опасаются беспорядков перед матчем Италии с Англией 23 марта.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в город прибудет порядка 2 500 английских болельщиков, в связи с чем местная полиция намерена усилить контроль правопорядка и уже наладила сотрудничество со Скотленд-Ярдом с целью предотвращения возможных потасовок. Фанаты уже предупреждены, что у них будут изыматься предметы, которые потенциально могут быть использованы в деструктивных целях.

Приезжие фанаты будут доставлены на стадион на 20 автобусах, места их проживания и территория у отелей, где остановятся сборные, будет под особым контролем.

Отмечается, что неаполитанские ультрас уже прислали организаторам фан-матча, запланированного на 23 марта, письмо с угрозами, из-за чего игру пришлось отменить.

Горящие машины, конфликты с полицией – фанам «Айнтрахта» запрещали ехать в Неаполь, но они все равно там

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас