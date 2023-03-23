Генсек РФС о переходе в Азию: «Мы озвучивали не дедлайн, а ориентир. Переговоры сложные, на федерации, УЕФА и ФИФА оказывается давление. Стремимся сыграть в отборе на ЧМ»

В сообщили, что 31 марта решения о переходе в АФК ждать не стоит.

– РФС перед годом поставил дедлайн по принятию решения касаемо того, где мы будем выступать, в Европе или : 31 марта. Эта дата актуальна?

– Мы озвучивали не дедлайн, а ориентир, это было нашим предложением. На сроки влияют разные факторы, объективно в апреле есть ряд мероприятий УЕФА, включая конгресс.

– То есть дата неактуальна?

– Это ориентир, который заставляет коллег не находиться в условиях «создали рабочую группу и никому ничего не должны». Мы встречаемся регулярно, практически каждую неделю. Переговоры сложные, на федерации, и оказывается очень большое давление, но они идут.

– Решение ждать в апреле?

– Я бы сейчас не привязывался к конкретной дате. Есть сроки начала отбора на следующий чемпионат мира, и мы стремимся к тому, чтобы в нем участвовать, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?