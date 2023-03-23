Генсек РФС о переходе в Азию: «Мы озвучивали не дедлайн, а ориентир. Переговоры сложные, на федерации, УЕФА и ФИФА оказывается давление. Стремимся сыграть в отборе на ЧМ»

Теги премьер-лига Россия УЕФА ФИФА РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация Футбол

В РФС сообщили, что 31 марта решения о переходе в АФК ждать не стоит.

– РФС перед Новым годом поставил дедлайн по принятию решения касаемо того, где мы будем выступать, в Европе или Азии: 31 марта. Эта дата актуальна?

– Мы озвучивали не дедлайн, а ориентир, это было нашим предложением. На сроки влияют разные факторы, объективно в апреле есть ряд мероприятий УЕФА, включая конгресс.

– То есть дата неактуальна?

– Это ориентир, который заставляет коллег не находиться в условиях «создали рабочую группу и никому ничего не должны». Мы встречаемся регулярно, практически каждую неделю. Переговоры сложные, на федерации, УЕФА и ФИФА оказывается очень большое давление, но они идут.

– Решение ждать в апреле?

– Я бы сейчас не привязывался к конкретной дате. Есть сроки начала отбора на следующий чемпионат мира, и мы стремимся к тому, чтобы в нем участвовать, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

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24 комментария

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URALETC
Нас, Россию, хотят уничтожить, убить нашу страну. И об этом прямо и откровенно нам заявляют. А мы, РФС, на полном серьёзе говорим этим убийцам, типа, разрешите с вами в футбол поиграть, а? Со стороны посмотреть, на кого мы похожи?
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Бомбардир Ковтун
Ответ Atsuktuvas
//Я бы сейчас не привязывался к конкретной дате.// Вот это правильно. Сейчас лучше вообще ни к чему не привязываться...
Это прям классика по Гиркину. Хитрые там сидят в верхушке. Цели СВО меняются с каждой секундой, а чтобы не обосраться, ни ВВП, ни Шойгу, не ставят точную дату достижения какой-то основной цели. Все уже забыли про денацификацию, демилитаризацию давно. У нас не власть, а просто цирк неумелых, но хитрых управленцев.
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Бомбардир Ковтун
Ок, допустим сборная РФ сделает перегруппировку на отборочный турнир Азии. Допустим, они выходят с первого места. Потом ФИФА скажет: С какого фига мы Россию должны пустить на ЧМ, если они участвовали там нелегально? И как будут условные Австралия, Япония или играть с россиянами? Если каждый из них наложил по несколько пакетов санкций? Бред какой-то исходит из РФС. Пора уже понять, что их никто в мире не ждёт и мировой футбол от потери РФ ничего не почуствовал.
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catcher69
Ответ Хейтер_Антона_Чейза_228
Жду когда дата ввода крымских команд в чемпионат наступит и так же ниxpeна не произойдёт. Вот вaтa озадачится.
дык ежу понятно что ничего не произойдёт а кто то что то обещал что ли когда это должно случиццо?
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Иван Сергеевич
времена пошли... сыграть на отборе это уже достижение)))
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catcher69
Ответ Atsuktuvas
//Я бы сейчас не привязывался к конкретной дате.// Вот это правильно. Сейчас лучше вообще ни к чему не привязываться...
с глаз долой из сердца вон
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catcher69
Ответ sprmn
Чем РФС занимается какие-то ориентиры, рабочие группы. Бурная имитация деятельности а по факту ноль
бабло само себя не заработает...щетильнее надо быть товарищи щетильнее)))))))
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catcher69
сегодня начался отбор к чемпу европы...
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sprmn
Чем РФС занимается какие-то ориентиры, рабочие группы. Бурная имитация деятельности а по факту ноль
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Александр Кот
Ну то что УЕФА и Фифа лижут жопу америкосам, это давно понятно.
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sprmn
Блин интервью топ 🤣🤣🤣
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sprmn
Ответ AtMOROSOk
Опять подвинули красную линию. Где-то я это уже слышал.
это была не красная линия а ориентир
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RSM-1930
Ответ Злобный Конь
Давление от кого? От тех, кто призывает включить крымские клубы под эгиду РФС? От тех, кто создаёт "настоящий донецкий" "Шахтёр"?!
От политиков стран на свои федерации
+3
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Саша Мокрушин
Азии нам делать нечего или "катать" унылые ничейки... лучше уж сразу в Океанию, может там будем конкурентно способны.
лучше заявиться в низший дивизион Лиги наций Конкакаф и перманентно раскатывать Теркс-Кайкос
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Злобный Конь
Давление от кого? От тех, кто призывает включить крымские клубы под эгиду РФС? От тех, кто создаёт "настоящий донецкий" "Шахтёр"?!
+15
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Любитель побеждать
Ответ And-Rover
ФИФА же вроде дала понять что на ЧМ вам не гарантировано участие в случае попадание туда. И вообще, тратьте деньги внутри на футбол, а не о АФК мечтайте. Все равно АФК вам не возместит убытки за перелёты.
Конечно не гарантировано. ФИФА допустит, но США выдают визы по желанию и им ничего не будет, хотя у других отняли бы право проведения чемпионата за такое.
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Atsuktuvas
//Я бы сейчас не привязывался к конкретной дате.//
Вот это правильно. Сейчас лучше вообще ни к чему не привязываться...
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Midsommersangen
Думаю, ближайший отбор, который реален, это на ЧМ-2038
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AtMOROSOk
Опять подвинули красную линию. Где-то я это уже слышал.
+13
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And-Rover
ФИФА же вроде дала понять что на ЧМ вам не гарантировано участие в случае попадание туда. И вообще, тратьте деньги внутри на футбол, а не о АФК мечтайте. Все равно АФК вам не возместит убытки за перелёты.
+10
-1
+9
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Ответ БляхаджинсКарпина
не имеющее отношения к реальности бла-бла для народных масс, которые не в теме. сделать вид, что оказывают давление на запад, решают вопросы и ТД. по факту ничего не добьются по понятным причинам
Жду когда дата ввода крымских команд в чемпионат наступит и так же ниxpeна не произойдёт. Вот вaтa озадачится.
+2
-1
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Саша Мокрушин
Азии нам делать нечего или "катать" унылые ничейки... лучше уж сразу в Океанию, может там будем конкурентно способны.
+7
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+7
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БляхаджинсКарпина
не имеющее отношения к реальности бла-бла для народных масс, которые не в теме. сделать вид, что оказывают давление на запад, решают вопросы и ТД. по факту ничего не добьются по понятным причинам
+3
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Tiestorzn17
Зачем играть отбор к турниру к которому все равно не допустят?!
Там дети малые сидят в пиджаках решают или просто балаболить что то нужно?! Абсурд...
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