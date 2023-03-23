Генсек РФС о переходе в Азию: «Мы озвучивали не дедлайн, а ориентир. Переговоры сложные, на федерации, УЕФА и ФИФА оказывается давление. Стремимся сыграть в отборе на ЧМ»
В РФС сообщили, что 31 марта решения о переходе в АФК ждать не стоит.
– РФС перед Новым годом поставил дедлайн по принятию решения касаемо того, где мы будем выступать, в Европе или Азии: 31 марта. Эта дата актуальна?
– Мы озвучивали не дедлайн, а ориентир, это было нашим предложением. На сроки влияют разные факторы, объективно в апреле есть ряд мероприятий УЕФА, включая конгресс.
– То есть дата неактуальна?
– Это ориентир, который заставляет коллег не находиться в условиях «создали рабочую группу и никому ничего не должны». Мы встречаемся регулярно, практически каждую неделю. Переговоры сложные, на федерации, УЕФА и ФИФА оказывается очень большое давление, но они идут.
– Решение ждать в апреле?
– Я бы сейчас не привязывался к конкретной дате. Есть сроки начала отбора на следующий чемпионат мира, и мы стремимся к тому, чтобы в нем участвовать, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?
Вот это правильно. Сейчас лучше вообще ни к чему не привязываться...
Там дети малые сидят в пиджаках решают или просто балаболить что то нужно?! Абсурд...