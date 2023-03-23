«Народ Ирана к России относится с симпатией в спортивном и политическом плане». Секретарь посольства РФ о матче в Тегеране

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Политика Матч ТВ Футбол

Сотрудники посольства РФ в Иране рассказали о подготовке Тегерана к матчу сборных.

– Как Иран готовился к матчу? Почему стадион полным не будет?

– Вчера состоялась открытая тренировка, мы из посольства понаблюдали за нашими игроками. По заполняемости… Довольно поздно была объявлена билетная программа, часть трибун на реконструкции. В‑третьих, 21 марта в Иране наступил новый год. Затяжные каникулы, многие люди разъезжаются по стране в это время. Заполняемости большой было бы сложно ожидать. От 15–30 тысяч должно прийти, – сообщил второй секретарь посольства Андрей Ганенко.

– Сколько наших будет там?

– Сегодня будет несколько сотен наших, 300–400 человек: сотрудники посольства, торгпредства, российских организаций. Мы также привлекли наших соотечественников из Тегерана. Им предоставлены билеты. Будет мощная поддержка с флагами и с песнями. Без поддержки наши не останутся, – заявил помощник посла Валерий Малышев.

– Как избежать провокаций?

– Меры по обеспечению безопасности достаточно серьезные. На трибуны будут допущены женщины. Поэтому внимание сил правопорядка к матчу будет приковано серьезное.

Народ к нам относится с симпатией, к России, в спортивном и политическом плане. Если и будут иметь место попытки провокаций, то они не будут большими и они будут решительно пресекаться, – подчеркнул Ганенко.

Товарищеский матч. Россия в гостях у Ирана. Осипенко, Литвинов, Хлусевич, Глебов и Комличенко в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Иран часто играет на ЧМ, а Ирак – лишь однажды. Чем еще они отличаются между собой?

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10 комментариев

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Йоахим Ференц
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Был в Иране летом-осенью, прекрасно к нам там относится подавляющее большинство.
А почему они должны плохо относится? Иранцы ко всем хорошо относятся. Очень талантливый и трудолюбивый народ, плохо только, что у власти фанатики в чалмах. Была бы светская власть - развивались бы не хуже Турции.
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Pb-SE
А кто в Иране к нам лучше относится- сунниты или шииты? А как Дон к этому относится?
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Anton Sizov
Ага,братья навек
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Евгений Качалков
Затяжные каникулы, многие люди разъезжаются по стране в это время.

Тоже на дачи? Ну в этом наши страны, конечно, похожи.
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Pb-SE
Ответ TrustInMe
Был в Иране летом-осенью, прекрасно к нам там относится подавляющее большинство.
Пару лет назад был в Польше - прекрасно к нам относятся.
+1
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TrustInMe
Ответ Йоахим Ференц
С симпатией к вам относится местная муллакратия, а не народ иранский.
Был в Иране летом-осенью, прекрасно к нам там относится подавляющее большинство.
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Йоахим Ференц
С симпатией к вам относится местная муллакратия, а не народ иранский.
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Albert Rrahmani
Кто бы сомневался, на веки братья по крови)))
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QWertY
Иранцы и эритрейцы наши братушки славяне☝🏻
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Барсик Юрана
Братушки всё таки
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