«Народ Ирана к России относится с симпатией в спортивном и политическом плане». Секретарь посольства РФ о матче в Тегеране

Сотрудники посольства РФ в Иране рассказали о подготовке Тегерана к матчу сборных.

– Как Иран готовился к матчу? Почему стадион полным не будет?

– Вчера состоялась открытая тренировка, мы из посольства понаблюдали за нашими игроками. По заполняемости… Довольно поздно была объявлена билетная программа, часть трибун на реконструкции. В‑третьих, 21 марта в Иране наступил новый год. Затяжные каникулы, многие люди разъезжаются по стране в это время. Заполняемости большой было бы сложно ожидать. От 15–30 тысяч должно прийти, – сообщил второй секретарь посольства Андрей Ганенко.

– Сколько наших будет там?

– Сегодня будет несколько сотен наших, 300–400 человек: сотрудники посольства, торгпредства, российских организаций. Мы также привлекли наших соотечественников из Тегерана. Им предоставлены билеты. Будет мощная поддержка с флагами и с песнями. Без поддержки наши не останутся, – заявил помощник посла Валерий Малышев.

– Как избежать провокаций?

– Меры по обеспечению безопасности достаточно серьезные. На трибуны будут допущены женщины. Поэтому внимание сил правопорядка к матчу будет приковано серьезное.

Народ к нам относится с симпатией, к России, в спортивном и политическом плане. Если и будут иметь место попытки провокаций, то они не будут большими и они будут решительно пресекаться, – подчеркнул Ганенко.

Товарищеский матч. Россия в гостях у Ирана. Осипенко, Литвинов, Хлусевич, Глебов и Комличенко в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Иран часто играет на ЧМ, а Ирак – лишь однажды. Чем еще они отличаются между собой?