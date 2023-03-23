Лукаку, де Кетеларе, Погба, Паредес, Белотти и Ориги – в списке провальных трансферов Серии А по версии La Gazzetta dello Sport

Названы самые провальные трансферы Серии А в сезоне-2022/23.

Список составлен La Gazzetta dello Sport. Среди сделок « » в списке оказались вратарь и полузащитник – сообщается, что они могут покинуть клуб уже летом, так как не оправдали ожиданий Маурицио Сарри.

Из трансферов « » провальными издание назвало полузащитника , нападающего и защитника .

Среди трансферов «Ромы» отметили нападающего , полузащитника и защитника .

Также в список попали нападающий «Интера» Ромелу Лукаку и полузащитники «Ювентуса» Поль Погба и Леандро Паредес.