Лукаку, де Кетеларе, Погба, Паредес, Белотти и Ориги – в списке провальных трансферов Серии А по версии La Gazzetta dello Sport

Теги Интер Рома Милан Лацио Ювентус серия А Италия рейтинги Поль Погба Ромелу Лукаку Леандро Паредес Дивок Ориги Андреа Белотти Зеки Челик Луиш Машимиану Ола Сольбаккен Маркос Антонио Серджиньо Дест Шарль де Кетеларе Футбол

Названы самые провальные трансферы Серии А в сезоне-2022/23.

Список составлен La Gazzetta dello Sport. Среди сделок «Лацио» в списке оказались вратарь Луиш Машимиану и полузащитник Маркос Антонио – сообщается, что они могут покинуть клуб уже летом, так как не оправдали ожиданий Маурицио Сарри.

Из трансферов «Милана» провальными издание назвало полузащитника Шарля де Кетеларе, нападающего Дивока Ориги и защитника Серджиньо Деста.

Среди трансферов «Ромы» отметили нападающего Андреа Белотти, полузащитника Олу Сольбаккена и защитника Зеки Челика.

Также в список попали нападающий «Интера» Ромелу Лукаку и полузащитники «Ювентуса» Поль Погба и Леандро Паредес.

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Олегович
Кипер Лацио, конечно, эпично накосячил в первом же матче. Думал, ему хоть шансы давали - а нет, всё тот же один матч, всё та же одна КК)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glukinho
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Фаны Милана, раскажите, что стало с Де Кателаре ? Ещё летом все говорили о том, какой он топ. Помню читал статью о его многофункциональности. Милан ради него всё лето с Брюгге боролся. Даже Златан говорил, что он топ. Что в итоге пошло не так ?
он сдулся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Олегович
Ответ rodjer22
Паредес даже для РПЛ был провальным приобретением. Но Слава Богу, есть ПСЖ, туда выгодно можно слить даже Паредеса.
Провальным приобретением? Серьёзно? Он в хорошем настроении был абсолютно лучшим футболистом лиги. Плюс ко всему еще и единственный, на ком получилось заработать из той партии аргентинской. Провал - это скорее уж Мамманна. Хотя поначалу тоже впечатлил уровнем, но травмы всё испортили, к сожалению.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
!!!Bata!!!
Ответ darby crash
Они там пасты объелись? Трансфер Лукаку был лучшим за последние годы, это аренда неудачная получилась
Там Трансфер Антонио Конте в качестве тренера был лучшим, который любое дерево заматевирует в футболиста)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syroezhkin
Белотти жаль. Мог бы быть легендой Торино, но променял даже на суперкоманду… И он там никто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NartApsua
Ответ kaka10
Ситуация как с Феликсом в Атлетико. Первый месяц играл нормально. По его технике и пасам видно, что у парня есть футбольный интеллект. Потом просто потерялся. Думаю, причина в тактике Пиоли. Команда в целом постоянно в движении, прессинге. Кателаре видимо привык играть более свободно. Месяц назад играл неплохо, но не везло немного. Его нужно оставлять и дальше пристраивать. Дест безмозговый как футболист. Тут желание или старание не помогут, абсолютно бестолковый футболист. Ориги показывает, почему его Ливерпуль не пускал в основу. И не показывает, почему был джокером)
По Десту я, как болельщик Барселоны, полностью с вами согласен. Ещё никогда не видел профессинального футболиста, который боится мяча. А передачи в атаку делает, зажмурившись)
В общем, на редкость бестолковый парень.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
darby crash
Они там пасты объелись? Трансфер Лукаку был лучшим за последние годы, это аренда неудачная получилась
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rodjer22
Паредес даже для РПЛ был провальным приобретением. Но Слава Богу, есть ПСЖ, туда выгодно можно слить даже Паредеса.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaka10
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Фаны Милана, раскажите, что стало с Де Кателаре ? Ещё летом все говорили о том, какой он топ. Помню читал статью о его многофункциональности. Милан ради него всё лето с Брюгге боролся. Даже Златан говорил, что он топ. Что в итоге пошло не так ?
Ситуация как с Феликсом в Атлетико.
Первый месяц играл нормально. По его технике и пасам видно, что у парня есть футбольный интеллект.
Потом просто потерялся. Думаю, причина в тактике Пиоли. Команда в целом постоянно в движении, прессинге. Кателаре видимо привык играть более свободно. Месяц назад играл неплохо, но не везло немного. Его нужно оставлять и дальше пристраивать.

Дест безмозговый как футболист. Тут желание или старание не помогут, абсолютно бестолковый футболист.
Ориги показывает, почему его Ливерпуль не пускал в основу. И не показывает, почему был джокером)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Фаны Милана, раскажите, что стало с Де Кателаре ? Ещё летом все говорили о том, какой он топ. Помню читал статью о его многофункциональности. Милан ради него всё лето с Брюгге боролся. Даже Златан говорил, что он топ. Что в итоге пошло не так ?
Мне кажется по нему рано делать выводы. Команда поплыла и пацан возможно потерялся из-за отсутствия опыта в топ лигах
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
!!!Bata!!!
Белотти я бы не включал в этот список, когда играет всегда приносит пользу.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Люсьеныч
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Фаны Милана, раскажите, что стало с Де Кателаре ? Ещё летом все говорили о том, какой он топ. Помню читал статью о его многофункциональности. Милан ради него всё лето с Брюгге боролся. Даже Златан говорил, что он топ. Что в итоге пошло не так ?
зажат слишком. а может просто переоценили. Тонали тоже в первый сезон был плох
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Niko [Ars]
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Фаны Милана, раскажите, что стало с Де Кателаре ? Ещё летом все говорили о том, какой он топ. Помню читал статью о его многофункциональности. Милан ради него всё лето с Брюгге боролся. Даже Златан говорил, что он топ. Что в итоге пошло не так ?
всё пошло не так
скауты ошиблись, парень намного ниже уровнем, чем ожидалось
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Дест в аренде же. вернут Барселоне летом
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Исаков
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Фаны Милана, раскажите, что стало с Де Кателаре ? Ещё летом все говорили о том, какой он топ. Помню читал статью о его многофункциональности. Милан ради него всё лето с Брюгге боролся. Даже Златан говорил, что он топ. Что в итоге пошло не так ?
Не назову себя фаном, но мне кажется, что дело в психологии - парень банально оказался не готов к такому уровню, сходу не пошло, а теперь прервать череду провалов не выходит. Надеюсь, сможет всё исправить
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Дьяконов
Ответ Streetbor
Погба вообще странно оценивать, пока он травмированный. А вот по остальным согласен ШДК, Лукаку, Дест. Ожидал от них большего..
Ну, так по факту трансфер провальный. Зарплата огромная, лечится целый год. Огромные траты и минусовой выхлоп
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
Ориги всегда был палкой, раз выстрелил в матче с Барсой и все. Челу под тридцать лет , а все ждут когда сверкнёт, его бы летом куда скинуть. Хотя с такой зарплаты сам не уйдёт.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Сольбаккен как-то быстро в этот список попал.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладимирНеПутин
Удивился, что Паредес в Юве
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
Погба вообще странно оценивать, пока он травмированный. А вот по остальным согласен ШДК, Лукаку, Дест. Ожидал от них большего..
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бенисио Дель Пьеро
Фаны Милана, раскажите, что стало с Де Кателаре ? Ещё летом все говорили о том, какой он топ. Помню читал статью о его многофункциональности. Милан ради него всё лето с Брюгге боролся. Даже Златан говорил, что он топ. Что в итоге пошло не так ?
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий
Погба
Лукаку
де Кетеларе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Погба номер один в этом списке.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий