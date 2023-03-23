Лукаку, де Кетеларе, Погба, Паредес, Белотти и Ориги – в списке провальных трансферов Серии А по версии La Gazzetta dello Sport
Названы самые провальные трансферы Серии А в сезоне-2022/23.
Список составлен La Gazzetta dello Sport. Среди сделок «Лацио» в списке оказались вратарь Луиш Машимиану и полузащитник Маркос Антонио – сообщается, что они могут покинуть клуб уже летом, так как не оправдали ожиданий Маурицио Сарри.
Из трансферов «Милана» провальными издание назвало полузащитника Шарля де Кетеларе, нападающего Дивока Ориги и защитника Серджиньо Деста.
Среди трансферов «Ромы» отметили нападающего Андреа Белотти, полузащитника Олу Сольбаккена и защитника Зеки Челика.
Также в список попали нападающий «Интера» Ромелу Лукаку и полузащитники «Ювентуса» Поль Погба и Леандро Паредес.
В общем, на редкость бестолковый парень.
Первый месяц играл нормально. По его технике и пасам видно, что у парня есть футбольный интеллект.
Потом просто потерялся. Думаю, причина в тактике Пиоли. Команда в целом постоянно в движении, прессинге. Кателаре видимо привык играть более свободно. Месяц назад играл неплохо, но не везло немного. Его нужно оставлять и дальше пристраивать.
Дест безмозговый как футболист. Тут желание или старание не помогут, абсолютно бестолковый футболист.
Ориги показывает, почему его Ливерпуль не пускал в основу. И не показывает, почему был джокером)
скауты ошиблись, парень намного ниже уровнем, чем ожидалось
Лукаку
де Кетеларе