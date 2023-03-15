«Барса» официально представила форму с логотипом певицы Розалии
«Барселона» официально представила форму на матч с «Реалом».
Ранее сообщалось, что каталонский клуб сыграет в класико в футболках с логотипом испанской певицы Розалии. Форма представлена в рамках соглашения с музыкальным сервисом Spotify – генеральным спонсором «Барселоны».
На футболки игроков будет нанесена надпись с обложки альбома Motomami 2022 года. Игроки женской команды также сыграют в форме с логотипом Розалии против «Реала» 25 марта.
Класико пройдет в рамках 26-го тура Ла Лиги 19 марта.
Фото: fcbarcelona.com
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Для обеих сторон выгодно (даже для трех, если брать спотифай)
Эффект виден даже по местным комментам "кто это?" 😂
А на Дрейка тогда как хватило?
Барсик из кружка Мессе будет рад 😀