«Барса» официально представила форму с логотипом певицы Розалии

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«Барселона» официально представила форму на матч с «Реалом».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб сыграет в класико в футболках с логотипом испанской певицы Розалии. Форма представлена в рамках соглашения с музыкальным сервисом Spotify – генеральным спонсором «Барселоны».

На футболки игроков будет нанесена надпись с обложки альбома Motomami 2022 года. Игроки женской команды также сыграют в форме с логотипом Розалии против «Реала» 25 марта.

Класико пройдет в рамках 26-го тура Ла Лиги 19 марта.

Фото: fcbarcelona.com

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26 комментариев

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Александра Александрова
Был как то в Барселоне в 2016 вроде , на кубок короля на финал гонял , так вот там у них есть , гора монтжуик , там олимпилаа у них где то проходила ! У них там вроде нашего олипимпийского и там был какой то концерт , видать шумоизоляции 0 , здания старые и концерт считай на улице, даже платить не нужно ) так вот там какой то певец в живую пел под гитару и видать сам играл на гитаре , я ничего подобного в жизни не слышал , аж до мурашек , не думал что испанская гитара так сильна !
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aquila
Ответ Спартак Уокер
Кто это такая ?
Лучшая поп певица настоящего времени, сочетающая фламенко, реггетон, альтернативные и экспериментальные звуки. Её последний альбом и тур разорвали как слушателей, так и критиков!
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KendrickistheKing!
Ответ Роман
Так у Барсы нет денег на узнаваемую певицу. Типо Шакиры. Но там Пике против. Вот и приходится везде экономить.
Кто будет на обложке решает человек из руководства Спотифая, а не Барсы. Чекайте инфу вначале прежде чем свое мнение формировать.
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BigPapa
Следующая будет с Полиной Гагариной)
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sp.msk.86
Ответ ljolik888
В каком стиле поёт. Мне лень на ютуб лезть .
латино, читает много, своеобразная музыка)
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ljolik888
Ответ sp.msk.86
слушали
В каком стиле поёт. Мне лень на ютуб лезть .
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Егор Крид58
Розалли это сестра Эдварда?
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sp.msk.86
Ответ ljolik888
Кто нибудь слушал песни Розаллии ?
слушали
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Итачи Учиха
В такой не стыдно сделать -12 в Мадриде
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Дворец культуры Центральный
Ответ Sevuska
На кошачьи головы похоже. Барсик из кружка Мессе будет рад 😀
кошкодевочки + любимый клуб = рай для Барсика
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King_X
То, как от спотифай меняют на эмблемы артистов - крутая тема, здорово придумали
Для обеих сторон выгодно (даже для трех, если брать спотифай)

Эффект виден даже по местным комментам "кто это?" 😂
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Дворец культуры Центральный
До чего же зашквар, некогда великий клуб пробивает очередное дно:))
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Ansu Fati
Передайте роману, что он отменный 🤡, а то он видимо не хочет, чтобы я ему напоминал каждый раз и ограничил комменты))
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DrSlyozkin
Ответ Спартак Уокер
Кто это такая ?
Одна из самых известных испаноязычных певиц прямо сейчас. Не такая знаменитая, как герой прошлой формы Барсы Дрейк, конечно, зато своя, каталонская. Футболки по 400 евро продают, и если я правильно понимаю, это примерно в 2 раза больше их стандартного прайса (судя по сайту)
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Спартак Уокер
Ответ Роман
Так у Барсы нет денег на узнаваемую певицу. Типо Шакиры. Но там Пике против. Вот и приходится везде экономить.
Вполне возможно
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b_arfa
Ответ Роман
Так у Барсы нет денег на узнаваемую певицу. Типо Шакиры. Но там Пике против. Вот и приходится везде экономить.
поэтому пару месяцев назад на футболке был никому неизвестный Дрейк, да и причем здесь деньги вообще
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Bazilic
Роман, почему отвечать то нельзя?)))
А на Дрейка тогда как хватило?
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Sevuska
На кошачьи головы похоже.
Барсик из кружка Мессе будет рад 😀
+1
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Роман
Ответ Спартак Уокер
Кто это такая ?
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Роман
Надеюсь этот рычаг хоть поможет.
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KiNG_K
Rosalia топ!
+3
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ljolik888
Кто нибудь слушал песни Розаллии ?
+4
-4
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16TH STATE
Ответ Спартак Уокер
Кто это такая ?
испанская певица из Барселоны, в последние несколько лет стала хорошо известна на западе, есть совместные песни с The Weeknd например
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Спартак Уокер
Кто это такая ?
+16
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nobrainnopain
ФК Розалия
+5
-4
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