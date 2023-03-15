«Барса» официально представила форму с логотипом певицы Розалии

«Барселона» официально представила форму на матч с «Реалом».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб сыграет в класико в футболках с логотипом испанской певицы Розалии. Форма представлена в рамках соглашения с музыкальным сервисом Spotify – генеральным спонсором «Барселоны».

На футболки игроков будет нанесена надпись с обложки альбома Motomami 2022 года. Игроки женской команды также сыграют в форме с логотипом Розалии против «Реала» 25 марта.

Класико пройдет в рамках 26-го тура Ла Лиги 19 марта.

Фото: fcbarcelona.com

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