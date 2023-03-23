Андрей Мостовой о сообщениях после матчей: «Скидывают номер карты: «Присылай деньги, я всю зарплату на тебя поставил, а ты, козел, не забил». Нонсенс для меня»

Андрей Мостовой рассказал, что ему пишут в соцсетях после матчей.

– Самая необычная гадость, которая прилетала в личку после матча?

– Бывает, не реализуешь какой-то момент, и тебе пишет человек, который сделал ставку. Скидывает номер карты: «Давай присылай мне деньги, я всю зарплату на тебя поставил, а ты, козел, не забил. На что мне теперь жить целый месяц?»

Для меня это нонсенс, – сказал полузащитник « ».

Андрей Мостовой о критике: «Восхищаюсь стержнем Дзюбы в этом плане. Он прошел через многое»