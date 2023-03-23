Андрей Мостовой о сообщениях после матчей: «Скидывают номер карты: «Присылай деньги, я всю зарплату на тебя поставил, а ты, козел, не забил». Нонсенс для меня»
Андрей Мостовой рассказал, что ему пишут в соцсетях после матчей.
– Самая необычная гадость, которая прилетала в личку после матча?
– Бывает, не реализуешь какой-то момент, и тебе пишет человек, который сделал ставку. Скидывает номер карты: «Давай присылай мне деньги, я всю зарплату на тебя поставил, а ты, козел, не забил. На что мне теперь жить целый месяц?»
Для меня это нонсенс, – сказал полузащитник «Зенита».
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Поскольку это можно просто всё скриптом делать, вообще никаких услилий не прикладывая, то если один раз из тысячи прокнет, то и уже хорошо))