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Андрей Мостовой о сообщениях после матчей: «Скидывают номер карты: «Присылай деньги, я всю зарплату на тебя поставил, а ты, козел, не забил». Нонсенс для меня»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Ставки на спорт соцсети Андрей Мостовой Ставки на футбол деньги контент Футбол

Андрей Мостовой рассказал, что ему пишут в соцсетях после матчей.

– Самая необычная гадость, которая прилетала в личку после матча?

– Бывает, не реализуешь какой-то момент, и тебе пишет человек, который сделал ставку. Скидывает номер карты: «Давай присылай мне деньги, я всю зарплату на тебя поставил, а ты, козел, не забил. На что мне теперь жить целый месяц?»

Для меня это нонсенс, – сказал полузащитник «Зенита».

Андрей Мостовой о критике: «Восхищаюсь стержнем Дзюбы в этом плане. Он прошел через многое»

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54 комментария

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Трофимов Анатолий
пиарится мостовой куражится какой дурак будет ему писать.У него что номер его телефона на Газпром арене выставлен?Дебил!
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Ксяоми Ноутов
Ответ Spartakus1984
Присылай деньги, я всю зарплату на тебя поставил, а ты, козел, не забил»(С) Таким нужно предлагать лечиться в псих диспансере.
думаешь после диспансера забивать начнёт?)
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Olegus7
«А друг с женой поставили 2 зарплаты, что не забью», - ответил Мостовой
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Raindrop Drop Top
Ответ Доктор Верховцев
Откуда эти люди берут номера телефонов игроков?
В телеграм ботах и не такое можно узнать 🤣
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рашпиль
Нонсенс - это когда малограмотный школьник пишет статьи.
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SV82
Реально козел
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Sarumian
Высветился номер Дзюбы.
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sfilatov13
Ответ Dexter Dallas
Не печальное зрелище. Это тупо человек без мозгов. При наркомании и алкоголизма помимо психической зависимости есть и физическая и это печальное зрелище. Тут же человек просто обделенный мозгами будет вкидывать последние деньги или верить, что отыграется каждый раз по кругу. Что в этом печального?
физическая зависимость проходит через 4-6 недель, люди после лечения возвращаются к алкоголю и наркотикам именно из-за психологической зависимости
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Kit244098
Веселая разводка. А почему бы, впрочем, и нет?))
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Forza
Ответ Spartakus1984
Присылай деньги, я всю зарплату на тебя поставил, а ты, козел, не забил»(С) Таким нужно предлагать лечиться в псих диспансере.
Есть мнение, что это мошеннеческий развод. Типо написал вот так 20 футболистам, один какой нибудь дурак тебе кинул и вот уже с нифига ты денюжку заработал.

Поскольку это можно просто всё скриптом делать, вообще никаких услилий не прикладывая, то если один раз из тысячи прокнет, то и уже хорошо))
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PsichoEscape
Это был его однофамилец Александр
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Dexter Dallas
Ответ Hot Poop
Можно на ютьбье по ключевому слову "лудомания" найти много историй подобных людей, рассказанных от первого лица. Это жесткая зависимость, печальное зрелище.
Не печальное зрелище. Это тупо человек без мозгов. При наркомании и алкоголизма помимо психической зависимости есть и физическая и это печальное зрелище. Тут же человек просто обделенный мозгами будет вкидывать последние деньги или верить, что отыграется каждый раз по кругу. Что в этом печального?
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Пирс Морган
Ответ V12twinturbo
Теряешь хватку, Пирс)
Верно, надо выпить
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sintenced
Кто те больные люди, которые ставят на голы хрен-пойми-кого?
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V12twinturbo
Ответ Пирс Морган
Тяжелый день, убрал
Теряешь хватку, Пирс)
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mold-cel
ничего, в Москву переедешь, начнут звонить из Центробанка или из полиции. Там, в Питере, очень все бесхитростно пока.
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Gonzoo
Но при этом перевёл. Было бы в стиле наших тупых футболистов.
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Охрана и безопасность
Ответ Artem Piatkov
Интересно, как они его номер узнают? Чат-боты?
Про директ инстаграма не слышал?
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Александр Зубков
Ответ Maxximus
Однофамилец, 50 лет от роду 😂
4 годика ему.
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Vitalij Gorsanovs
задавать вопрос про гадость не прилично я думаю. А уж отвечачать на него тем более.
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Владимир Бегляков
Ответ Давид Agabekyan
Ту речь не о Спартаке, чтобы обсеры каждый второй матч были
Аааа об Арарате.
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Кирилл.С-Пб
Не ну это выход)))
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Spartakus1984
Присылай деньги, я всю зарплату на тебя поставил, а ты, козел, не забил»(С) Таким нужно предлагать лечиться в псих диспансере.
А они продолжают работать на матч тв🤓
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Hot Poop
Ответ Spartakus1984
Присылай деньги, я всю зарплату на тебя поставил, а ты, козел, не забил»(С) Таким нужно предлагать лечиться в псих диспансере.
Можно на ютьбье по ключевому слову "лудомания" найти много историй подобных людей, рассказанных от первого лица. Это жесткая зависимость, печальное зрелище.
+6
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Pertinax Gandi
Обычно тот, кто такие сообщения присылает, на самом деле ничего не поставил.
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