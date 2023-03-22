Лам считает, что Мбаппе стоит покинуть «ПСЖ»: «Он обладает качествами игрока мирового класса, но его талант не сочетается с остальной командой»

Филипп Лам считает, что Килиану Мбаппе стоит уйти из «ПСЖ».

«Случай с – это история сама по себе. Без сомнения, он обладает качествами игрока мирового класса. Но его талант не сочетается с остальной командой. В Мюнхене он просто ждал, когда мяч окажется у него в ногах.

Я даже представить себе не могу, какой поворот могла бы сделать карьера Мбаппе, если бы он покинул « », – сказал бывший защитник «Баварии» в интервью L’Equipe.

Филипп Лам: «ПСЖ» напоминает роскошный магазин вещей, которые никто не может себе позволить. У них есть Месси, Мбаппе и Неймар, но игроки не знают, как забивать коллективно»

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