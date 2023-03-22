Лам считает, что Мбаппе стоит покинуть «ПСЖ»: «Он обладает качествами игрока мирового класса, но его талант не сочетается с остальной командой»
Филипп Лам считает, что Килиану Мбаппе стоит уйти из «ПСЖ».
«Случай с Килианом Мбаппе – это история сама по себе. Без сомнения, он обладает качествами игрока мирового класса. Но его талант не сочетается с остальной командой. В Мюнхене он просто ждал, когда мяч окажется у него в ногах.
Я даже представить себе не могу, какой поворот могла бы сделать карьера Мбаппе, если бы он покинул «Пари Сен-Жермен», – сказал бывший защитник «Баварии» в интервью L’Equipe.
Филипп Лам: «ПСЖ» напоминает роскошный магазин вещей, которые никто не может себе позволить. У них есть Месси, Мбаппе и Неймар, но игроки не знают, как забивать коллективно»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Куча советчиков/нахлебников, которые ведут его не туда
Вот и получается «оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем» 🇫🇷