Лам считает, что Мбаппе стоит покинуть «ПСЖ»: «Он обладает качествами игрока мирового класса, но его талант не сочетается с остальной командой»

Теги Филипп Лам ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Филипп Лам считает, что Килиану Мбаппе стоит уйти из «ПСЖ». 

«Случай с Килианом Мбаппе – это история сама по себе. Без сомнения, он обладает качествами игрока мирового класса. Но его талант не сочетается с остальной командой. В Мюнхене он просто ждал, когда мяч окажется у него в ногах.

Я даже представить себе не могу, какой поворот могла бы сделать карьера Мбаппе, если бы он покинул «Пари Сен-Жермен», – сказал бывший защитник «Баварии» в интервью L’Equipe.

Филипп Лам: «ПСЖ» напоминает роскошный магазин вещей, которые никто не может себе позволить. У них есть Месси, Мбаппе и Неймар, но игроки не знают, как забивать коллективно»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Проблема в его окружении
Куча советчиков/нахлебников, которые ведут его не туда
Вот и получается «оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем» 🇫🇷
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий