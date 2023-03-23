Данило о расизме: «Мы можем написать о нем в инстаграме, но на этом все. Надо менять отношение, предрассудки ведут к отказу от критического мышления»

Теги Ювентус серия А Италия Данило дискриминация Футбол

Данило призвал активизировать борьбу с расизмом в футболе и обществе в целом.

«Расизм не так заметен. Мы не замечаем его поначалу, но затем начинаем присматриваться. Он всегда присутствует. И с ним нужно бороться.

Бывают естественные, нормальные и привычные вещи. Расизм – это привычка, он не является ни естественным, ни нормальным явлением.

В Италии он часто проявляется, но и в других странах он есть. В ситуацию слишком долго не вмешиваются, и мне это непонятно. Мы можем быстро написать сообщение в Instagram, но на этом все и заканчивается. Мы продолжаем жить дальше.

Найти правильный способ борьбы с расизмом нелегко. Мы должны поменять отношение. Действовать нужно сейчас, нельзя оставаться в зоне комфорта, иначе ничего не изменится.

Мы должны расчистить путь для тех, кто страдает в сложившейся ситуации, получить помощь должно быть проще. Но положение почти не меняется, люди забывают.

Расизм все больше характерен для социальной сферы. И важно то, что делают лидеры мнений – ими можем быть и мы, футболисты. Молодежь видит, что мы говорим о вещах, которые могут иметь к ней отношение.

Не стоит заранее судить. Предрассудки всегда ведут к отказу от критического мышления. Тот, у кого есть предрассудки, лишается возможности учиться.

Мы должны прислушиваться друг к другу, чтобы расти, и это важно для всех.

Мой отец всегда говорил, что такие люди, как мы, должны были определенным образом одеваться и вести себя. И я так рос, но потом многое узнал. Я не говорю, что раньше жил неправильно, просто такова была действительность», – сказал защитник «Ювентуса».

 

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2 комментария

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Momos
У Данило такое лицо, что складывается ощущение, что он либо тебя ограбить хочет, либо наркотики предложить
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Игорь Замаруев
Расизм как раз таки естественное и нормальное явление. Ему бы на мир животных посмотреть и как там это проявляется, когда виды, отличные друг от друга, конфликтуют друг с другом.
Для человека свойственно отличных от себя существ подвергать критики и сравнивать с собой, ставя второго ниже себя. Тут можно много про детей говорить, но мне это лень.

P.S. Расизм осуждаю, но говорить, что это искусственная вещь - глупо:)
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+2
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