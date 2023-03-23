Пономарев о зарплатах футболистов в России: «Разврат, который их портит. Будут играть не как Роналду или Месси, а хотя бы приблизительно – пожалуйста. Наши игроки – серая масса»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев деньги Футбол

Владимир Пономарев считает зарплаты футболистов в России неоправданно высокими.

«Наши футболисты получают слишком большие зарплаты, так нельзя баловать молодых игроков, которые в общем-то не достигли определенного уровня. Это не годится. Это баловство. Разврат, я бы даже так сказал.

Если будут они показывать достойный уровень игры – я не говорю про Роналду или Месси, а хотя бы приблизительно, то тогда – пожалуйста, никто возражать не будет.

Но баловать молодых ребят сумасшедшими суммами, которым по 21-22 года, – недопустимо. Это разврат, который их портит.

Надеюсь, что в ближайшее время раскроются имена нескольких звездочек, ради которых можно будет специально приходить на стадион. Сейчас не на кого смотреть – одна серая масса. Все игроки одинаково двигаются по полю, абсолютно. Во всех командах.

Есть талантливые иностранные игроки – в «Зените», в ЦСКА, в «Динамо», а все наши игроки – сплошная серая масса», – сказал бывший защитник ЦСКА.

6 комментариев

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Anders_b
Полез смотреть кто это. Какой то старый дед, страдающий недугами оплаченными зарплатами футболистов.
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Алар
А наши футболисты сами себе платят что ли!? Спроси с тех, кто платит? Пономарев же знает, а включает дурака!
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ne ravnodushen
Ответ Великий Алонсо
Как Месси играть легко, а вот до Роналду дотянуться нереально, это просто другой уровень
Что же Вы не играете, раз легко?
+1
-1
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Великий Алонсо
Как Месси играть легко, а вот до Роналду дотянуться нереально, это просто другой уровень
+1
-3
-2
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Игорь Новиков
Ответ Artem Piatkov
Роналду и Месси - это вершина Для начала пусть научатся как Миранчук и Головин
Так Миранчук и Головин - это тоже вершина. Для России.
+2
-1
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Artem Piatkov
Роналду и Месси - это вершина

Для начала пусть научатся как Миранчук и Головин
+6
-2
+4
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