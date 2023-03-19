Кейн повторил рекорд АПЛ по голам головой за сезон – у него и Фергюсона их по 9

Форвард «Тоттенхэм» повторил рекорд АПЛ по голам головой за сезон.

29-летний капитан сборной Англии забил в середине второго тайма матча 28-го тура Премьер-лиги « » – « » (3:3).

Таким образом, Харри забил 9-й гол головой в этом сезоне. Столько же было у из « » в сезоне-1997/98.

Всего Кейн забил 21 гол в 28 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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