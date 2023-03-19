Кейн повторил рекорд АПЛ по голам головой за сезон – у него и Фергюсона их по 9
Форвард «Тоттенхэм» Харри Кейн повторил рекорд АПЛ по голам головой за сезон.
29-летний капитан сборной Англии забил в середине второго тайма матча 28-го тура Премьер-лиги «Саутгемптон» – «Тоттенхэм» (3:3).
Таким образом, Харри забил 9-й гол головой в этом сезоне. Столько же было у Данкана Фергюсона из «Эвертона» в сезоне-1997/98.
Всего Кейн забил 21 гол в 28 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.
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