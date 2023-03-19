Кейн повторил рекорд АПЛ по голам головой за сезон – у него и Фергюсона их по 9

Теги Эвертон премьер-лига Англия Тоттенхэм Саутгемптон рекорды Данкан Фергюсон Харри Кейн Футбол

Форвард «Тоттенхэм» Харри Кейн повторил рекорд АПЛ по голам головой за сезон.

29-летний капитан сборной Англии забил в середине второго тайма матча 28-го тура Премьер-лиги «Саутгемптон» – «Тоттенхэм» (3:3).

Таким образом, Харри забил 9-й гол головой в этом сезоне. Столько же было у Данкана Фергюсона из «Эвертона» в сезоне-1997/98.

Всего Кейн забил 21 гол в 28 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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8 комментариев

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Виталий Ан
Ответ QWertY
Вот реальная машина! Играя за бус является одним из лучших бомбардиров лиги!
Уже который год!
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МТБ
Ответ He11raizer
Я настолько стар, что помню как выглядел Данкан Фергюсон 😔
Ну, вообще-то, кроме того, что он завершил карьеру в 2006, что конечно было уже 17 лет назад, и это не настолько давно, что бы его помнили одни только старики, так он ещё и в Эвертоне работал и был И.О, притом последний раз в январе прошлого года.
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МТБ
Ответ Alex Muratov
Предполагал, что этот рекорд должен был быть у Тима Кэхилла или Крауча. У Кэхилла вообще был отрезок, когда на 10 голов был всего один, забитый ногой. А на отрезке последних 10 лет больше всего таких голов у Жиру.
Я бы скорее предположил, что он у Ширера. Во-первых потому, что там половина рекордов у Ширера. Во-вторых, тот тоже неплохо головой забивал
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Greenalem
Ответ He11raizer
Я настолько стар, что помню как выглядел Данкан Фергюсон 😔
Я тоже настолько стар, что помню что он является племянником САФа
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He11raizer
Я настолько стар, что помню как выглядел Данкан Фергюсон 😔
0
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Alex Muratov
Предполагал, что этот рекорд должен был быть у Тима Кэхилла или Крауча. У Кэхилла вообще был отрезок, когда на 10 голов был всего один, забитый ногой.
А на отрезке последних 10 лет больше всего таких голов у Жиру.
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Акира_1
Бежать ему нужно из Тоттенхэма, чтоб хоть под конец карьеры познать радость трофея. 😀
+2
-1
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QWertY
Вот реальная машина! Играя за бус является одним из лучших бомбардиров лиги!
+11
-1
+10
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