Чистяков о неназначенном пенальти в матче с «Динамо»: «Решение арбитра признали неверным. Судейскому корпусу есть над чем работать»

считает, что судьям в России есть над чем работать.

«Судейство? Во время матча с «Динамо» мне показалось, что пенальти не было, а когда пересмотрел... Это решение арбитра, его признали неверным.

Могу ли сказать, что в России плохое судейство? Есть над чем работать судейскому корпусу», – сказал защитник «Зенита».

Напомним, арбитр Евгений Кукуляк был временно отстранен от работы после ошибки в матче «Зенита» и «Динамо» (1:1, по пенальти – 4:5) в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России: рефери ошибочно не назначил пенальти после фола Клаудиньо на Константине Тюкавине.

Странно, что Кукуляк не дал тут пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи