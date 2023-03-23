Чистяков о неназначенном пенальти в матче с «Динамо»: «Решение арбитра признали неверным. Судейскому корпусу есть над чем работать»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Дмитрий Чистяков Евгений Кукуляк Футбол

Дмитрий Чистяков считает, что судьям в России есть над чем работать.

«Судейство? Во время матча с «Динамо» мне показалось, что пенальти не было, а когда пересмотрел... Это решение арбитра, его признали неверным.

Могу ли сказать, что в России плохое судейство? Есть над чем работать судейскому корпусу», – сказал защитник «Зенита».

Напомним, арбитр Евгений Кукуляк был временно отстранен от работы после ошибки в матче «Зенита» и «Динамо» (1:1, по пенальти – 4:5) в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России: рефери ошибочно не назначил пенальти после фола Клаудиньо на Константине Тюкавине.

Странно, что Кукуляк не дал тут пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи

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9 комментариев

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Андрей Дубровских
"Момент я видел. Там не было пенальти, потому что не была фола"
Уверенно так показалось ему
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В Питере Пять
Ответ schwein
Об этом пенальти вообще нигде ни слова не написано.
любой уважающий себя москвич маму продаст, но про ошибки против Зенита не скажет :)
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schwein
Ответ В Питере Пять
Об этом пенальти не принято вспоминать :)
Об этом пенальти вообще нигде ни слова не написано.
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Anders_b
Ответ В Питере Пять
Об этом пенальти не принято вспоминать :)
Как и о желтой карточки для Тюкавина. А то одним дают, другим за такой же эпизод - нет. Есть над чем работать арбитрам.
+6
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deimon7.7
👟👟==>👞👞
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-1
-1
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Игорь Стукачев
Этот пендаль не видел только слепой.
+3
-2
+1
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В Питере Пять
Ответ Anders_b
Да было там пенальти, Бакаев же не сам упал!
Об этом пенальти не принято вспоминать :)
+9
-6
+3
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Anders_b
Да было там пенальти, Бакаев же не сам упал!
+12
-9
+3
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футбольчик777
Да ладно???
+1
-1
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