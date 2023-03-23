Чистяков о неназначенном пенальти в матче с «Динамо»: «Решение арбитра признали неверным. Судейскому корпусу есть над чем работать»
Дмитрий Чистяков считает, что судьям в России есть над чем работать.
«Судейство? Во время матча с «Динамо» мне показалось, что пенальти не было, а когда пересмотрел... Это решение арбитра, его признали неверным.
Могу ли сказать, что в России плохое судейство? Есть над чем работать судейскому корпусу», – сказал защитник «Зенита».
Напомним, арбитр Евгений Кукуляк был временно отстранен от работы после ошибки в матче «Зенита» и «Динамо» (1:1, по пенальти – 4:5) в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России: рефери ошибочно не назначил пенальти после фола Клаудиньо на Константине Тюкавине.
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Уверенно так показалось ему