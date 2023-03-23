Во Франции не планируют в Рамадан делать паузы во время матчей

Во Франции не будут делать паузы во время матчей, которые пройдут в Рамадан.

По информации L’Equipe, судьи Лиги 1 не получали инструкций относительно необходимости организации пауз в матчах.

Ранее в АПЛ судьям порекомендовали делать короткие перерывы, чтобы игроки-мусульмане, соблюдающие пост, могли прервать голодание.

Введение такой практики во Франции в данный момент не планируется. Ни один клуб не направлял соответствующих запросов в Профессиональную футбольную лигу (LFP).

Рамадан – девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начнется 22 марта и продлится до вечера 21 апреля.

В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.

РФС готов обсудить паузы в матчах для игроков-мусульман в Рамадан: «Внимательно следим за международным опытом»