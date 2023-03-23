Во Франции не планируют в Рамадан делать паузы во время матчей

Теги Лион Марсель ПСЖ Монако лига 1 Франция судьи Д2 Франция религия Футбол

Во Франции не будут делать паузы во время матчей, которые пройдут в Рамадан. 

По информации L’Equipe, судьи Лиги 1 не получали инструкций относительно необходимости организации пауз в матчах.

Ранее в АПЛ судьям порекомендовали делать короткие перерывы, чтобы игроки-мусульмане, соблюдающие пост, могли прервать голодание. 

Введение такой практики во Франции в данный момент не планируется. Ни один клуб не направлял соответствующих запросов в Профессиональную футбольную лигу (LFP). 

Рамадан – девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начнется 22 марта и продлится до вечера 21 апреля.

В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом. 

РФС готов обсудить паузы в матчах для игроков-мусульман в Рамадан: «Внимательно следим за международным опытом»

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31 комментарий

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predMBAPPE
Ответ Никита Ершов
Франция не поддерживает свое основное население …
Это касается всех стран
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Denis242424
Еще несколько лет, м.б. десятки, и с Рамаданом будут считаться. Сколько там мусульман сейчас в % соотношении? И во властных структурах тоже? Францию уже давным-давно "осваивают" мигранты. Беспрепятственно. Саркози было дернулся по этому вопросу (правда, процесс уже шел по поступательной), но его и не переизбрали , с разницей в какие-то 1-2%. Видимо, уже не одно поколение мусульман, все с гражданством, не допустили этого.
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Висита Эльмурзаев
Ответ Никита Ершов
Франция не поддерживает свое основное население …
благодаря этому населения, у Франции есть две победы на чм, обладатели золотых мячей и т.д, а у рассия что есть? санкции
ахахаха
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Pikachu Pikachu
Ответ Алексей Ненахов
Сравнивать извините попу с пальцем ,Европейскую страну где априори не могли быть мусульмане и Россию где весь Кавказ и большая часть страны с рождения исповедовали ислам
Какая-то чушь, алжирцы и марокканцы имеют такое же отношение к Франции, как узбеки, киргизы и таджики к России. Когда-то эти страны были частью Франции.
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.ru
Винсент Вега: А знаешь как французы Рамадан называют?.. лё Рамадан
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Тотто
Ответ Sevuska
Вот никакого уважения алжирцам , без которых французский футбол не был бы таким успешным 😎
Согласен с вами. Только вот все эти алжирцы и марокканцы, продукт французкого футбола.
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Arthur Jacob
Ответ QWertY
А вот Погба и Зидун завоевали кубок ЧМ для Франции)
Зидан нерелигиозный
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AnMe
Так можно матчи после ифтара делать
А из-за количества чуть сократить/подвинуть
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otchim kaloeda
Ответ Уолтер Собчак
Никогда не понимал верующих в плане поста. Какая вообще разница богу, что именно, как и когда ты ешь? Будь я высшим разумом, породившим весь мир, мне было бы плевать, как питается каждый человек из почти уже восьми миллиардов жителей Земли. Лишь бы друг друга не ели.
не понимаешь в религии,не обсуждай его!
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Уолтер Собчак
Ответ Eksperementator
Ну Религия и логика несовместимы, если реально на все это смотреть, задавать вопросы, то все эти писания не более чем сказки.... не в обиду верующим.
К сожалению, верующие всё-таки обиделись и накидали мне минусов.
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-2
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Мадина Уйгурова
Ответ blaugrano
Казалось бы, мусульманская страна, а тут такое...
Вы не в курсе просто какие там законы ввел Макрон 2 года назад. Те мусульмане которые продолжают туда ехать или там жить - идиоты мазохисты. В Ватикане наверное и то лучше
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-4
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Алексей Ненахов
Ответ Pikachu Pikachu
Там мусульман в процентном отношении меньше чем в России
Сравнивать извините попу с пальцем ,Европейскую страну где априори не могли быть мусульмане и Россию где весь Кавказ и большая часть страны с рождения исповедовали ислам
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-5
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Nemecfaeton
Еще и из-за этого погромы устроят…
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инок
Быть может футболистам, соблюдающим Рамадан, лучше просто сидеть дома на диване с 22марта по 22апреля..))
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Pikachu Pikachu
Ответ Никита Ершов
Франция не поддерживает свое основное население …
Там мусульман в процентном отношении меньше чем в России
+5
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QWertY
А вот Погба и Зидун завоевали кубок ЧМ для Франции)
+1
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Кокич
Какое безобразие, не разрешают людям поесть!
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Юрий Кечко
Какое неуважение к своим гражданам
+8
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Eksperementator
Ответ Уолтер Собчак
Никогда не понимал верующих в плане поста. Какая вообще разница богу, что именно, как и когда ты ешь? Будь я высшим разумом, породившим весь мир, мне было бы плевать, как питается каждый человек из почти уже восьми миллиардов жителей Земли. Лишь бы друг друга не ели.
Ну Религия и логика несовместимы, если реально на все это смотреть, задавать вопросы, то все эти писания не более чем сказки.... не в обиду верующим.
+8
-5
+3
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Теннисный абсолют
Скоро хиджабники паковать чемоданы будут, как только к власти придут Ле Пен или Земмур
+8
-1
+7
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blaugrano
Казалось бы, мусульманская страна, а тут такое...
+51
-3
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Sevuska
Вот никакого уважения алжирцам , без которых французский футбол не был бы таким успешным 😎
+23
-1
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Инженер Управляющий
Если большинство игроков исповедуют другие религии или не верующие вообще, то логично не тормозить игру ради 1-2 человек, пусть выходят во втором тайме, полные сил.
+5
-3
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Tun
а ведь у них намного больше мусульман в лиге
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Уолтер Собчак
Никогда не понимал верующих в плане поста. Какая вообще разница богу, что именно, как и когда ты ешь? Будь я высшим разумом, породившим весь мир, мне было бы плевать, как питается каждый человек из почти уже восьми миллиардов жителей Земли. Лишь бы друг друга не ели.
+9
-12
-3
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