Бербатов об Антони: «Соперники выбьют из него все дерьмо, если он будет издеваться над ними. Иногда его финты ничего не дают»
Димитар Бербатов считает, что Антони нужно вести себя на поле скромнее.
«Я думаю, Антони – хорошее приобретение. Однако, на мой взгляд, иногда его заслуженно критикуют за то, что он выделывается на поле и пытается заставить соперника выглядеть глупо.
Иногда его финты ничего не дают команде. Если он сможет искоренить эти негативные элементы в своей игре, то это значительно улучшит его влияние на команду. Но если он будет [и дальше] издеваться над соперниками, они выбьют из него все дерьмо и не будут уважать.
Если он сможет избавиться от этих черт, то сможет стать намного лучше. Он большой талант с отличными качествами и забивает отличные голы. Его проблема в том, что он может бесить людей, и ему нужно это исправить», – сказал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне АПЛ Антони провел 14 матчей за «МЮ» и забил 3 гола. Его статистику можно найти здесь.
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