Бербатов об Антони: «Соперники выбьют из него все дерьмо, если он будет издеваться над ними. Иногда его финты ничего не дают»

Теги Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов премьер-лига Англия Антони брань Футбол

Димитар Бербатов считает, что Антони нужно вести себя на поле скромнее.

«Я думаю, Антони – хорошее приобретение. Однако, на мой взгляд, иногда его заслуженно критикуют за то, что он выделывается на поле и пытается заставить соперника выглядеть глупо.

Иногда его финты ничего не дают команде. Если он сможет искоренить эти негативные элементы в своей игре, то это значительно улучшит его влияние на команду. Но если он будет [и дальше] издеваться над соперниками, они выбьют из него все дерьмо и не будут уважать.

Если он сможет избавиться от этих черт, то сможет стать намного лучше. Он большой талант с отличными качествами и забивает отличные голы. Его проблема в том, что он может бесить людей, и ему нужно это исправить», – сказал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне АПЛ Антони провел 14 матчей за «МЮ» и забил 3 гола. Его статистику можно найти здесь.

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2 комментария

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Александр Чулков
Надо исправить - "иногда его финты что то дают."
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Grime Font
Хорошее приобретение?! Антони - бразильский Мудрик, не более
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