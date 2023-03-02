Рой Кин: «Антони дурачится с мячом, и соперники нацелились на него. Придется учиться на горьком опыте»

Рой Кин считает, что будут наносить травмы, если он продолжит играть в своем стиле.

«Думаю, ему придется учиться на горьком опыте. Игроки нацелились на него – мы уже видели это на выходных, когда он пытался подурачиться с мячом. Ему нужно быстро учиться. В противном случае он будет получать много травм», – сказал Кин для ITV Sport.

Статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.

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