Рой Кин: «Антони дурачится с мячом, и соперники нацелились на него. Придется учиться на горьком опыте»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Антони Футбол

Рой Кин считает, что Антони будут наносить травмы, если он продолжит играть в своем стиле.

«Думаю, ему придется учиться на горьком опыте. Игроки нацелились на него – мы уже видели это на выходных, когда он пытался подурачиться с мячом. Ему нужно быстро учиться. В противном случае он будет получать много травм», – сказал Кин для ITV Sport.

Статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.

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3 комментария

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ConorNite
Антони - это большой провал МЮ. С Барселоной был неплох, но на этом все. А дурачиться с мячом - это в крови практически любого бразильца
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Стас Игоревич
Так, всем писать грустные комментарии, или вам ..здец.
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dr. cage
Иногда вечером в понедельник, после просмотра матчей на выходных, я сижу на балконе, курю кальян и думаю, кто более бестолковый краек.. Рафинья или Антони..
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