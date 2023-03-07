Ричардс об Антони против «Ливерпуля»: «МЮ» словно играл вдесятером. Он не выполнял свою работу на фланге, ходил пешком, когда они теряли мяч»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Майка Ричардс премьер-лига Англия Эндрю Робертсон Трент Александер-Арнолд Антони Футбол

Майка Ричардс раскритиковал игру Антони в матче против «Ливерпуля».

В 26-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл со счетом 0:7, повторив свой худший результат за время выступлений в чемпионате с 1931 года.

«Между [Диогу] Далотом и Антони абсолютно не было сыгранности. [«Манчестер Юнайтед»] словно играл вдесятером, потому что Антони не выполнял свою работу на фланге. Мы все знаем, насколько хороши [Эндрю] Робертсон и Трент [Александер-Арнолд] в роли крайних защитников, поэтому можно было предположить, что Антони попытается подобраться поближе к Робертсону.

Прежде всего, он не следил [за Робертсоном] – он был в восьми метрах от него – и это намекало на то, что должно было произойти дальше. Антони нужно было вернуться на эту позицию, но он просто не сделал этого.

Я не понимаю, поленился он или тренер дал ему установку оставаться высоко, чтобы представлять опасность на контратаках. В любом случае, это происходило снова и снова.

Как только они теряли мяч, он просто ходил пешком. Мы говорим об одной из самых важных игр для «Манчестер Юнайтед», и когда они возвращают мяч, у него нет возможности забежать за спину [защитникам], потому что он находится в четырехярдовом офсайде (1 ярд равен 0,9144 метра – Sports.ru)», – сказал бывший игрок «Манчестер Сити» в эфире Match of the Day.

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25 комментариев

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А.В. Бубнов
Всемером они играли, всемером. Отсюда и счёт на табло...

Пощадите МЮ, а? Хватит пинать.
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deimon7.7
Ответ tackle by Moore
Гляньте, на святое покусился, на любимца тренера. Чтоб ты знал, Ричардс, Антони - это тот самый из великих трансферов Тен Хага, который расчистил команду от старого шлака за сто миллионов чтобы навезти новый шлак за сто миллионов. Пила пилит
Просто помог Аяксу сотку заработать. Отплатил за доверие, так сказать.
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Alexandr Sokolov
После 0-7 каждый эксперт пытается найти виноватого, но когда такой разгром - тут что-то с планом на игру и планом Б явно не так
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Okaka
Ответ llolishe
Навас такой игрой за Сити играл сейчас в Севилье еще вроде пылит-у него был специальный финт и он всегда почти прокатывал А у Антони тоже есть похожая вещь только эффекта никакого
у Наваса скорость была, а у Антони и этого нет
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Okaka
Ответ llolishe
Антони как Мудрик-бежит и останавливается почему-то
гонишь, Мудрик быстрее
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Трент 66
Купить игрока за 100 лямов, который даже на уровне Нидерландов ничего особенного не показывал, где Булыкин почти 30ку клал, мог ток мю.
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Леонид Ботвинник
В этом конкретном матче нет смысла искать кого бы то ни было виноватого - виноваты все. В том числе и тренер, который вопреки здравому смыслу выставил в состав не Биссаку, а Даллота. В общем , как говорят в народе, не срослось. Просто извлекать очередной урок и доказывать , доказывать. Прежде всего себе .
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Football fanat
С понтарезами в команде очень тяжело обыграть работоспособных игроков
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Лёха Жданчик
Вообще ТенХаг должен был в перерыве менять Антони на Санчо и Далота на АВБ или после 2го мяча.....видно было что правый фланг проседает в атакующих действиях и в защите
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Лёха Жданчик
Ответ llolishe
Гакпо-громит Эвердивизи, топово играет в еврокубках,основной игрок сборной Антони-финты, лавочник сборной Манчестер Юнайтед-ну Гакпо нас не впечатлил)
ТенХаг просил правого вингера с левой рабочей ногой!
Еще вопросы?
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Лёха Жданчик
Проблема больше в Далоте.....
Антони как раз возвращался и прессинговал как мог...он не Вегхорст чтобы силой отбирать мячи и прессинговать на всей территории поля и на 2м этаже
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Aibek Zhaparov
Ответ llolishe
Гакпо-громит Эвердивизи, топово играет в еврокубках,основной игрок сборной Антони-финты, лавочник сборной Манчестер Юнайтед-ну Гакпо нас не впечатлил)
Для тебя походу сезон завершился. Какие-то окончательные выводы делаешь.
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Foma T
наконец-то. совершенно правильно. этот охреневший понтовщик совершенно не помогал команде
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llolishe
Не вините вы игроков-если Тен Хааг при счете 3-0 стоит и смотрит ничего не предпринимая значит ему все нравилось
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llolishe
Гакпо-громит Эвердивизи, топово играет в еврокубках,основной игрок сборной

Антони-финты, лавочник сборной

Манчестер Юнайтед-ну Гакпо нас не впечатлил)
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llolishe
Антони как Мудрик-бежит и останавливается почему-то
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BARCLAYS
М Ю словно играли после сильного похмелья вот это Реально
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Real_v_dushe
Ответ llolishe
Антони купил за финты по нарезкам на Ютубе чтобы он был причастен к тому что Манчестер 7тайтед попал бы в Порнхаб
Антони купили, потому что 7 хаг хотел помочь своему родному клубу развести МЮ на 100 млн евро.
+12
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tackle by Moore
Гляньте, на святое покусился, на любимца тренера. Чтоб ты знал, Ричардс, Антони - это тот самый из великих трансферов Тен Хага, который расчистил команду от старого шлака за сто миллионов чтобы навезти новый шлак за сто миллионов. Пила пилит
+12
-4
+8
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llolishe
Антони купил за финты по нарезкам на Ютубе чтобы он был причастен к тому что Манчестер 7тайтед попал бы в Порнхаб
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Real_v_dushe
Ответ Алексей Ненахов
Антони просто включил режим Месси
А он играл вообще в другом каком-то режиме? Можно посмотреть, когда 100-миллионный любитель Ламборгини играл иначе?
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Алексей Ненахов
Антони просто включил режим Месси
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llolishe
Навас такой игрой за Сити играл сейчас в Севилье еще вроде пылит-у него был специальный финт и он всегда почти прокатывал

А у Антони тоже есть похожая вещь только эффекта никакого
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Real_v_dushe
Зато у него есть Ламборгини
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Олег Ринкевич
судя по новостям нужно выгнать двух человек из клуба, и все будет отлично!
+2
0
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