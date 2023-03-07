Ричардс об Антони против «Ливерпуля»: «МЮ» словно играл вдесятером. Он не выполнял свою работу на фланге, ходил пешком, когда они теряли мяч»

раскритиковал игру Антони в матче против « ».

В 26-м туре «Манчестер Юнайтед» проиграл со счетом 0:7, повторив свой худший результат за время выступлений в чемпионате с 1931 года.

«Между [Диогу] Далотом и Антони абсолютно не было сыгранности. [«Манчестер Юнайтед»] словно играл вдесятером, потому что Антони не выполнял свою работу на фланге. Мы все знаем, насколько хороши [Эндрю] Робертсон и Трент [ ] в роли крайних защитников, поэтому можно было предположить, что Антони попытается подобраться поближе к .

Прежде всего, он не следил [за Робертсоном] – он был в восьми метрах от него – и это намекало на то, что должно было произойти дальше. Антони нужно было вернуться на эту позицию, но он просто не сделал этого.

Я не понимаю, поленился он или тренер дал ему установку оставаться высоко, чтобы представлять опасность на контратаках. В любом случае, это происходило снова и снова.

Как только они теряли мяч, он просто ходил пешком. Мы говорим об одной из самых важных игр для «Манчестер Юнайтед», и когда они возвращают мяч, у него нет возможности забежать за спину [защитникам], потому что он находится в четырехярдовом офсайде (1 ярд равен 0,9144 метра – Sports.ru)», – сказал бывший игрок «Манчестер Сити» в эфире Match of the Day.