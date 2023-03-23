Скалони о статусе чемпионов мира: «Теперь Аргентине будет тяжелее, чем когда-либо. Все еще сильнее захотят обыграть нас»
Лионель Скалони считает, что Аргентине станет сложнее играть из-за статуса чемпионов мира.
Напомним, сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, по пенальти – 4:2) в финале ЧМ-2022 в Катаре.
«Я еще раз поблагодарил игроков за завоевание титула. Сейчас время праздновать, но жизнь продолжается.
Теперь нам будет тяжелее, чем когда-либо, ведь все захотят победить нас гораздо сильнее. Нам нужно больше энергии от каждого, потому что сейчас все будет труднее», – сказал главный тренер сборной Аргентины.
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