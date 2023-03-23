Скалони о статусе чемпионов мира: «Теперь Аргентине будет тяжелее, чем когда-либо. Все еще сильнее захотят обыграть нас»

Теги Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Лионель Скалони считает, что Аргентине станет сложнее играть из-за статуса чемпионов мира.

Напомним, сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, по пенальти – 4:2) в финале ЧМ-2022 в Катаре.

«Я еще раз поблагодарил игроков за завоевание титула. Сейчас время праздновать, но жизнь продолжается.

Теперь нам будет тяжелее, чем когда-либо, ведь все захотят победить нас гораздо сильнее. Нам нужно больше энергии от каждого, потому что сейчас все будет труднее», – сказал главный тренер сборной Аргентины.

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2 комментария

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rigobersong
Кто-то чемпион мира, а кто-то выслуживается перед своими хозяевами, роналду там еще ислам не принял?:)
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GuruFutbola
Да, кринж даже к верблюдам сбежал чтобы хоть немного иметь причастие к победе саудитов, как он сам сказал)
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