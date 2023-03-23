Мэр Неаполя призвал фанатов «Наполи» не портить памятники из-за приближающегося титула: «Это наше богатство. Не хочу видеть, как радость перетекает в вульгарность»

Мэр Неаполя призвал не красить памятники в городе в случае чемпионства « ».

Один из городских памятников фанаты «Наполи» выкрасили в голубой цвет, радуясь приближающемуся чемпионству. Мэр Неаполя Гаэтано Манфреди призвал болельщиков выражать радость иными способами.

«Когда я увидел статую на Пьяцца Меркато, окрашенную в голубой цвет, я представил себе худшее. Скудетто – это величайшая радость. Команда, привыкшая обороняться и догонять, теперь выделяется, доминирует и, прежде всего, показывает образцовую игру, стиль и тренерский талант.

Но я не хочу, чтобы радость перетекла в надругательство над нашими памятниками. Поэтому я призываю прекратить красить [памятники].

Неаполитанцы внимательны и знают, что памятники – это наше богатство для всех. Радость можно выразить множеством способов. Я предлагаю делать креативные художественные инсталляции, баннеры. Я предлагаю объявить битву за креативность.

Неаполь полон туристов круглый год, и это приносит богатство и даже экономическую мощь. Я не хочу видеть, как радость перетекает в вульгарность. А скудетто создаст новый имидж, это сделает Неаполь еще более привлекательным для людей со всего мира. Это будет большим достижением», – сказал Манфради в интервью Fatto Quotidiano.

После 27 туров «Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А с отрывом в 19 очков.

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