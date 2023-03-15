Фанаты «Айнтрахта» бросали файеры и бутылки в полицейских, подожгли несколько машин в Неаполе. Им помогают ультрас «Аталанты»

Фанаты «Айнтрахта» организовали беспорядки в Неаполе перед матчем чемпионов.

Местные власти запретили уроженцам и резидентам посещать ответную игру 1/8 финала ЛЧ, которая начнется в 23:00 по московскому времени.

Как передает Football Italia, в город все равно прибыли свыше 600 болельщиков немецкой команды, к ним также присоединились ультрас «Аталанты», для которых нынешние лидеры чемпионата Италии – принципиальные соперники.

Вместе они начали бросать файеры и бутылки в полицейских, подожгли несколько автомобилей, начали громить улицы.

Утверждается, что около 200 фанатов «Наполи» тоже прибыли к центру событий – в мотошлемах и с железными прутьями. Пока они не вступали в прямой контакт с приезжими болельщиками.

«Айнтрахт» проиграл «Наполи» домашний матч со счетом 0:2. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию ответной игры.

Италия не пустит фанатов «Айнтрахта» на матч ЛЧ с «Наполи». Это еще почему?