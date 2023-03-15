Фанаты «Айнтрахта» бросали файеры и бутылки в полицейских, подожгли несколько машин в Неаполе. Им помогают ультрас «Аталанты»

Теги Айнтрахт Франкфурт Аталанта бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Наполи Футбол

Фанаты «Айнтрахта» организовали беспорядки в Неаполе перед матчем Лиги чемпионов.

Местные власти запретили уроженцам и резидентам Франкфурта посещать ответную игру 1/8 финала ЛЧ, которая начнется в 23:00 по московскому времени.

Как передает Football Italia, в город все равно прибыли свыше 600 болельщиков немецкой команды, к ним также присоединились ультрас «Аталанты», для которых нынешние лидеры чемпионата Италии – принципиальные соперники.

Вместе они начали бросать файеры и бутылки в полицейских, подожгли несколько автомобилей, начали громить улицы.

Утверждается, что около 200 фанатов «Наполи» тоже прибыли к центру событий – в мотошлемах и с железными прутьями. Пока они не вступали в прямой контакт с приезжими болельщиками.

«Айнтрахт» проиграл «Наполи» домашний матч со счетом 0:2. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию ответной игры.

Италия не пустит фанатов «Айнтрахта» на матч ЛЧ с «Наполи». Это еще почему?

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22 комментария

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Моутиньо оформляет 40
Перефразируя Задорнова, в Неаполе обострилась дружба фанатов
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Joey Ramone
Так и матч могут перенести.
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Водяра
Ответ Рокко Сиффредди
Ryanair от 20 ойро в одну сторону. Либо с субботы остались.
Без багажа и железных прутьев.)
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Водяра
Фашики
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siragh@yandex.ru
Это потому-то недавно Неаполттагцы поимели бергамасков
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muchinmuchinmuchin
Ответ Dexter Dallas
Это ты про то, что у бчк на столько преданные фанаты, что половина продала свои билеты на спотифай арене фанатам айнтрахта, а вторая половина свалила во время матча. Тк плак плак. Так не честно, что фанаты гостей кричат громче местных кулес? Ты об этом?
Интересно написали, но верно лишь на половину. Болельщики, которые продали свои билеты, конечно поступили не очень красиво( мягко скажем), но и там были ряд факторов, которые этому поспособствовали. И второе про сваливших болельщиков во-время матча. Они "не вышли" на второй тайм, но позже вернулись к 55-й минуте матча
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ТеньМесси10
А ультрас Аталанты как крысы какие-то, наверное стоят за спинами и подсказывают немцам какие витрины бить и какие машини жечь. Фу!
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Пользователь Имени
У нас таких новостей нет, а ФанАйди есть, предлагаю подарить им все разработки, скинуть "рыбу" закона, хоть что-то полезное от данного "новаторства"
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Александр Зубков
У Аталанты недавно был матч с Наполи. Ультрас проспали наверное.
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ДЖИН
В других новостях пишут что Неаполь гоняет немцев по всему городу. Сказочники.
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Рокко Сиффредди
Ответ Ярик01
А ультрас Аталанты как там очутился? Где Неаполь, а где они. 800 км жи
Ryanair от 20 ойро в одну сторону. Либо с субботы остались.
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QWertY
Все помнят, как фанаты Айнтрахта айнтрахтнули Спотифай Камп)
+3
-5
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Ярик01
Ответ Ярик01
А ультрас Аталанты как там очутился? Где Неаполь, а где они. 800 км жи
Матч 4 дня назад был, неужели организованно остались ради немцев
+5
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Groznykrab
Чем веселее в Европе, тем хуже русскому мужику. Ждём пропуск фанатов на выезда по фан-айди.
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Dexter Dallas
Ответ Влад Тюрин
Комментарий удален пользователем
Это ты про то, что у бчк на столько преданные фанаты, что половина продала свои билеты на спотифай арене фанатам айнтрахта, а вторая половина свалила во время матча. Тк плак плак. Так не честно, что фанаты гостей кричат громче местных кулес? Ты об этом?
+24
-7
+17
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Born is the King
Надеюсь они понимают,что фанаты Наполи это не туристы на Камп Ноу? Каморра вернёт их обратно в Германию по частям
+1
-4
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Алекс Грэй
Уверен, это всё обман. Наверняка они там спокойно пьют чай с ромашкой в кафе. Скорее всего вброс от наших, что бы фан айди оставить)
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korobokchekhova
Айди не айди, на Айнтрахт не приходи))
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Илья Цветков
Не даром у Айнтрахта курица на эмблеме
+1
-3
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Угараю_с_вас
Это потому что fan-I’d нету)) так бы зарегистрировались все и смотрели бы футбол, а так пришлось запретить их на стадионе
+6
0
+6
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Ярик01
А ультрас Аталанты как там очутился? Где Неаполь, а где они. 800 км жи
+10
0
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crazy_elky
Ща Дон Карлеоне армию подтянет и будут немцы страдать )
0
-3
-3
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Влад Тюрин
Комментарий удален пользователем
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