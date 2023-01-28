Андрей Мостовой о чемпионской гонке в РПЛ: «Главное – не терять очки в матчах, когда «Зенит» считают фаворитом»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

– Многие эксперты считают, что шесть очков не отыгрываются и «Зенит» может проиграть чемпионат только самому себе.

– Все зависит от нас самих. Главное – не расслабляться и не терять очки в матчах, когда «Зенит» уж особо считают фаворитом.

На самом деле, это большая проблема: в матчах с соперниками, находящимися рядом с нами, мы максимально настроены и мотивированы, а вот в играх с командами из нижней части таблицы случаются сложности. Особенно на выезде, – сказал хавбек «Зенита».

9 комментариев

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Recreated
Ответ Алексей Супонинский
Главное судье занести
Судьям не надо заносить, они работают на них и не первый год!
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Recreated
А в каких матчах он считается не особым фаворитом!??
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Алексей Супонинский
Ответ yyunin
Ну-ну, специалист по несунам! Вам бы романы писать о несунах и несушках.
🖕
0
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yyunin
Ответ Алексей Супонинский
Главное судье занести
Ну-ну, специалист по несунам! Вам бы романы писать о несунах и несушках.
0
0
0
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Алексей Супонинский
Главное судье занести
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тралмейстер
Нет,ну это у нас бывает. 7:1 и "слив" аутсайдеру.
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ ТрактоПоктер
А реальный талант это ты?
Андрей мы вас узнали
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ТрактоПоктер
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Всегда не понимал в чем ценность этого игрока, пас, удар, видение поля на уровне фнл, да и скорость наверно чуть выше средней. Лимит и агенты тащат поленья а реально таланты пропадают
А реальный талант это ты?
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Новый тренер ФК Спартак
Всегда не понимал в чем ценность этого игрока, пас, удар, видение поля на уровне фнл, да и скорость наверно чуть выше средней. Лимит и агенты тащат поленья а реально таланты пропадают
+4
-3
+1
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