Андрей Мостовой о чемпионской гонке в РПЛ: «Главное – не терять очки в матчах, когда «Зенит» считают фаворитом»
Андрей Мостовой высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
– Многие эксперты считают, что шесть очков не отыгрываются и «Зенит» может проиграть чемпионат только самому себе.
– Все зависит от нас самих. Главное – не расслабляться и не терять очки в матчах, когда «Зенит» уж особо считают фаворитом.
На самом деле, это большая проблема: в матчах с соперниками, находящимися рядом с нами, мы максимально настроены и мотивированы, а вот в играх с командами из нижней части таблицы случаются сложности. Особенно на выезде, – сказал хавбек «Зенита».
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