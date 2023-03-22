Крыша протекает на стадионе в Тегеране, где Россия сыграет с Ираном. Часть трибун – на реконструкции

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Азади стадионы Р-Спорт Футбол

На стадионе «Азади» в Тегеране протекает крыша после дождя.

Как сообщают РИА Новости, произошла как минимум одна протечка при проходе на VIP-трибуны стадиона. Также несколько трибун стадиона на данный момент находятся на реконструкции.

23 марта на стадионе «Азади» сборная России проведет товарищеский матч со сборной Ирана. Ранее сообщалось, что на матче ожидается около 15 тысяч зрителей, в том числе 615 болельщиков из России.

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15 комментариев

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Алекс 777
Ответ Ебздрогыч
Сейчас у многих крыша подтекает, время такое
в тегеране за год выбадает осадков в 3 раза больше чем в москве, так что это не шуточная проблема
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micka
Думал очередная новость про Мостового
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Ответ Iuasamotu
- У вас всегда так крыша протекает? -Нет, только во время дождя
Из дневника строителя:
17 марта:
Поскольку по срокам мы не успеваем, решено было начать отделку помещений, не дожидаясь того, как закончим крышу. Всё будет нормально, если дождь не пойдет.

19 марта.
Пошёл дождь...
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Остап Бендер
"Бариста, подавая стакан кофе, говорит:
— Осторожно, крышечка не крепко держится.
— Мы знаем, парень, мы знаем. Сейчас у всех так" (C)
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Роман Кириченко
Ответ Ковид 07.10.52
Тихо шифером хрустя, крыша едет не спеша...простите течет...
Шурша только)
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.ru
рано или поздно это может случиться со всякой крышей...
а что насчёт вибрации и трещин?..
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La Gushka
Разруха начинается не в сортирах, а в головах. Бессмертный Булгаков!
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Hitgoe Himgob
Ответ Iuasamotu
- У вас всегда так крыша протекает? -Нет, только во время дождя
Весной и без дождей
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Sinister Kid
Миллера с Дюковым найдут куда посадить?
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Ковид 07.10.52
Тихо шифером хрустя, крыша едет не спеша...простите течет...
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Фут.Боль
Товарищи иранцы и гости-россияне,берите с собой зонтики и хорошее настроение.
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Vasyamarch91
Бакланы Питерские на пролетали мимо?
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Iuasamotu
- У вас всегда так крыша протекает?
-Нет, только во время дождя
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Гумберт Гумберт
потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая...
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Ебздрогыч
Сейчас у многих крыша подтекает, время такое
+23
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