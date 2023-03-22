Крыша протекает на стадионе в Тегеране, где Россия сыграет с Ираном. Часть трибун – на реконструкции

На стадионе «Азади» в Тегеране протекает крыша после дождя.

Как сообщают РИА Новости, произошла как минимум одна протечка при проходе на VIP-трибуны стадиона. Также несколько трибун стадиона на данный момент находятся на реконструкции.

23 марта на стадионе «Азади» сборная России проведет товарищеский матч со сборной Ирана. Ранее сообщалось, что на матче ожидается около 15 тысяч зрителей, в том числе 615 болельщиков из России.

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