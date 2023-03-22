«Иран и Ирак не команды большого уровня. Надеюсь, Россия скоро сможет играть с более качественными командами». Божович о сборной

Миодраг Божович усомнился в уровне сборных Ирана и Ирака.

«Вы понимаете, что, естественно, Иран и Ирак не команды большого уровня. Хорошо, что Россия вообще играет с этими сборными.

Надеюсь, что Россия скоро сможет играть на футбольном поле с более качественными и серьезными сборными», – сказал бывший тренер «Локомотива», «Динамо» и «Ростова».

Напомним, 23 марта Россия сыграет с Ираном в Тегеране. 26 марта команда Валерия Карпина встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.

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