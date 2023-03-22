«Иран и Ирак не команды большого уровня. Надеюсь, Россия скоро сможет играть с более качественными командами». Божович о сборной
Миодраг Божович усомнился в уровне сборных Ирана и Ирака.
«Вы понимаете, что, естественно, Иран и Ирак не команды большого уровня. Хорошо, что Россия вообще играет с этими сборными.
Надеюсь, что Россия скоро сможет играть на футбольном поле с более качественными и серьезными сборными», – сказал бывший тренер «Локомотива», «Динамо» и «Ростова».
Напомним, 23 марта Россия сыграет с Ираном в Тегеране. 26 марта команда Валерия Карпина встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Они одна из сильнейших сборных в Азии будут, пожалуй.
Российский футбол жрет очень много много денег, несоизмеримо больше чем футбол в Иране или Ираке, Кыргызстане, Таджикистанепожалуй лишь в этом есть очевидное преимущество. Думаю за это его так и любят Боровичи, Ари и т.д.