«Иран и Ирак не команды большого уровня. Надеюсь, Россия скоро сможет играть с более качественными командами». Божович о сборной

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Сборная Ирака по футболу Миодраг Божович Спорт-Экспресс Футбол

Миодраг Божович усомнился в уровне сборных Ирана и Ирака.

«Вы понимаете, что, естественно, Иран и Ирак не команды большого уровня. Хорошо, что Россия вообще играет с этими сборными.

Надеюсь, что Россия скоро сможет играть на футбольном поле с более качественными и серьезными сборными», – сказал бывший тренер «Локомотива», «Динамо» и «Ростова».

Напомним, 23 марта Россия сыграет с Ираном в Тегеране. 26 марта команда Валерия Карпина встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.

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9 комментариев

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Dizzod
Ответ Sevuska
Зато у них дроны классные 😎
шайтан мопед
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a2wai
Называть Иран командой не большого уровня смешно.

Они одна из сильнейших сборных в Азии будут, пожалуй.
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Lev Kondratchik
Ответ Betting Star
Мне кажется, сейчас иракцы не хуже россиян, а сборная Ирана даже лучше смотрятся.
Иранцы-то вообще на ЧМ играли, да и состав у них ничего
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reteka
У Ирана приличная сборная.
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Furyus
Не сможет. России надо было совместно с Британией побомбить Ливию или Ирак, глядишь, за своих бы сошли. Овсянку вместе кушали бы...
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Shoma55
Так и Россия не большого уровня команда..Сначала победить бы Иран и Ирак..потом как нибудь до Гибралтара доберемся ))
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Ко-ко-джамбо
Прост смотрим результаты игр команд за последние несколько лет, и видим что недовольство аналитегоф и экспертоф по поводу уровня соперников сбродной России полный бред. Сколько можно продолжать выдумывать реальность, рассуждать о российском футболе, смотреть на другие команды свысока, как будто он топ? Хотя он никогда топом не был вообще, были лишь локальные успехи, и это уже было давно.
Российский футбол жрет очень много много денег, несоизмеримо больше чем футбол в Иране или Ираке, Кыргызстане, Таджикистанепожалуй лишь в этом есть очевидное преимущество. Думаю за это его так и любят Боровичи, Ари и т.д.
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Betting Star
Мне кажется, сейчас иракцы не хуже россиян, а сборная Ирана даже лучше смотрятся.
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Sevuska
Зато у них дроны классные 😎
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