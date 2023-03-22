Ройс хочет завершить карьеру в «Дортмунде». Ему придется снизить зарплату по новому контракту

хочет завершить карьеру в « » Дортмунд.

По данным Sky Sport, 33-летний полузащитник хочет продлить контракт с «Дортмундом», но ему придется пойти на понижение зарплаты. Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2023 года.

«Я хотел бы закончить свою карьеру здесь. Все остальное станет известно в ближайшие недели», – сказал капитан «Боруссии» после победы над «Кельном» (6:1) в 25-м туре Бундеслиги.

Ройс выступает за «Дортмунд» с 2012 года. В текущем сезоне на его счету 8 голов и 7 ассистов в 21 матче за «Боруссию» во всех турнирах. Подробная статистика рекордсмена клуба по голам доступна здесь.

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