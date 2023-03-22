Ройс хочет завершить карьеру в «Дортмунде». Ему придется снизить зарплату по новому контракту

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Марко Ройс Футбол

Марко Ройс хочет завершить карьеру в «Боруссии» Дортмунд.

По данным Sky Sport, 33-летний полузащитник хочет продлить контракт с «Дортмундом», но ему придется пойти на понижение зарплаты. Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2023 года.

«Я хотел бы закончить свою карьеру здесь. Все остальное станет известно в ближайшие недели», – сказал капитан «Боруссии» после победы над «Кельном» (6:1) в 25-м туре Бундеслиги.

Ройс выступает за «Дортмунд» с 2012 года. В текущем сезоне на его счету 8 голов и 7 ассистов в 21 матче за «Боруссию» во всех турнирах. Подробная статистика рекордсмена клуба по голам доступна здесь.

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8 комментариев

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ljolik888
Ответ Roman
Боруссия должна выиграть Бундеслигу с Марко в составе. Это будет красиво
Это было бы великолепно . Травмы к сожалению помешали ему и он пропустил чемпионаты мира и Европы ( если правильно помню ). Думаю сборная Германия тоже потеряла от этого . Вся карьера как американские горки . Взлетел и травма и так много лет . Главное надо отдать должное , что после травм всегда выходил и был лидером. Но потом опять травма и так по кругу .
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паувэр данкер
Ответ Никита Микаберидзе
за словами то следи
а не то что ?🤣🤣🤣🤣
+1
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-1
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ljolik888
Ройс супер игрок , жаль что травмы не дали ему много времяни на футбольном поле . Самое невероятное , что после них он возвращался и всегда играл на высшем уровне !
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артем бояренков
Я думаю Марко и сам понимает, что его звезда потихоньку закатывается. Насколько я помню, с учётом спонсорских от Puma он сейчас получает 10 лямов евро. Думаю согласится на 6-8. Ему хватит и клуб ведомость разгразит
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Roman
Боруссия должна выиграть Бундеслигу с Марко в составе. Это будет красиво
+12
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Никита Микаберидзе
Ответ Виктор Горбов
это будет самое конченое решение клуба за всю историю футбола
за словами то следи
+2
-4
-2
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Pertinax Gandi
Ну а куда ему сейчас уходить. В топ-клубы уже наверное не возьмут - возраст и травматизм. А в Саудовскую Аравию он может быть не хочет - там пива не продают.
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Виктор Горбов
это будет самое конченое решение клуба за всю историю футбола
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